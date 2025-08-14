Uživam u svemu kada je muzika u pitanju: Tea Tairović otkrila kako puni baterije za nastupe, progovorila o braku sa Ivanom, a evo zašto ne voli da se sunča

Iskreno o svemu!

Jedna od najpopularnijih pevačica današnjice i mlada muzička zvezda Tea Tairović tokom letnje sezone bukvalno svakodnevno nastupa i puni klubove. Ona je ima nekoliko nastupa na crnogorskom primorju gde je oborila rekorde mnogih klubova.

U razgovoru sa novinarom Božom Dobrišom, Tea je otkrila da li je nastupi umaraju i kako se ona odmara istih:

- Zaista uživam kada je muzika u pitanju, ali jedno ovako preko dana nam ponestane elana, i meni i bendu, tada se zavučemo u hotel i odmaramo, jedino ako ne putujemo negde - rekla je Tea i otkrila da se njenim društvenim mrežama bavi njen tim:

- Mnogo sam lenja za društvene mreže, a ja sada imam tim koji se time bavi. Oni snimaju nastupe jer smo rešili da zabeležimo i celu zimsku i letnju turneju, a ona jedna slika u kupaćem, ja nemam strpljenja da poziram, stanem tri sekunde ako je dobro super, ako nije dobro šta da se radi - rekla je Tea.

Mlada muzička zvezda je potom otkrila da ne voli visoke temperature i da ne voli da izlazi na jako sunce:

- Nezdravo je sunce, i treba se čuvati. Meni je jedan doktor rekao da svetlooki ljudi imaju veću opasnost od ljudi koji imaju tamne oči, ja od tada ne idem na sunce.

Tea je tokom razgovora otkrila kada ona i njen suprug Ivan planiraju da se ostvare u ulozi roditelja i da li se čula sa Milicom Todorović koja je u blagoslovenom stanju:

- Ivan i ja uživamo, i lepo nam je. Čula sam da je Milica trudna, čestitala sam joj, što se mene tiče mlada sam ja još, nemam ni trideset godina, ali sve u svoje vreme.

Autor: N.B.