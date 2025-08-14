Svi komentarišu lepotu njene naslednice: Snežana Đurišić objavila porodičnu fotografiju, a sve oči su uprte u nju (FOTO)

Snežana Đurišić ne voli da svoju porodicu ističe u javnosti, međutim sada je napravila presedan. Pevačica je objavila sliku sa svojim najmilijima, a osim njene ćerke svi su primetili i lepotu njene unuke,

Ona je nasmejana pozirala u zagrljaju majke Dare, unuka, ćerke Maje i unuke Lane. Svi su komentarisali koliko unuka i ćerka liče na pevačicu.

Đurišić je jednom prilikom otkrila da je Maja nasledila talenat za muziku.

- Pretalentovana je, lepa, pametna i obrazovana ali ona više voli da bude sa porodicom. Zna da ovaj posao traži puno odricanja jer je i sama odrasla u porodici gde su roditelji muzičari, tako da verujem da je to razlog što se nije dala u ove vode - ispričala je Snežana jednom prilikom.

Komšije iz rodnog kraja o pevačici

Snežana Đurišić danas je jedno od najpoznatijih imena narodne muzike, ali njeni koraci u estradne vode započeli su u mirnoj zgradi u Kraljevu, gde je provela detinjstvo. Ekipa našeg portala posetila je njen rodni kraj i razgovarala sa komšijama, školskim drugovima i kolegama njenog oca, a svi su je upamtili po nečemu posebnom.

Stariji gospodin, koji i danas živi u istoj zgradi, kaže da je Snežana uvek bila primer dobrog vaspitanja.

- Sećam je se kao male devojčice. Uvek kulturna, fina, pozdravljala je sve redom. Bila je dete za primer. Nije mi ni najmanje čudno što je uspela. Uvek se javljala komšijama, oni su živeli ovde u prizemlju. Nikada nije bilo incidenata, sećam se da je bila miljenica i drugara i drugarica, dolazili su po nju, pa su se ovde ispred igrali - rekao je komšija.

Bivši školski drug otkriva da je Snežana bila omiljena u razredu, kako kaže, zbog duha i zbog znanja.

- Bila je mnogo zanimljiva i uvek spremna za šalu. Volela je da peva, često bi zapevala nešto u razredu, nije se stidela. A bila je i odličan đak! Neću da lažem, često smo prepisivali od nje. Nije bežala sa časova - rekao je kroz smeh njen bivši drug iz klupe.

Još jedan zanimljiv detalj dolazi od nekadašnjeg kolege njenog oca, koji ističe da Snežanina muzička karijera nije slučajnost, već da je muzika bila deo njihovog doma.

Autor: N.B.