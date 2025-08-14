Nisam znao da ima 14 godina, lagala me je: Naš pevač progovorio o prvoj ljubavi, otkrio da je zbog nje putovao iz Danske da je vidi

Pevač Boban Rajović imao je veoma turbulentan život, a sada se prisetio svoje prve ljubavi.

Boban je otkrio da ga devojka lagala za godine, a iako je bilo mlad, i dalje se seća koliko je zaljubljen bio u nju.

- Imao sam nekih šesnaest godina, a ona osamnaest. Devojka je živela u Beogradu, a ja u Danskoj. Ta je veza trajala nekih četiri godine. Nije mi bilo teško da pređem tolike kilometre i da dođem da je vidim. Čim sam dobio vozačku dozvolu, dolazio sam čak iz Danske da vidim svoju simpatiju. Sve zbog ljubavi- rekao je pevač za "Grand" i dodao:

-Možete li zamisliti mene sa osamnaest godina i nju koja je lagala da ima šesnaest, a u stvari je imala četrnaest?!

Mnogi pevači se žale na sezonu, ali i cene u Crnoj Gori, a o trenutnoj situaciji je progovorio nedavno i Boban.

- Pitali su me nedavno baš kakav bih pozdrav preneo publici i kako vidim leto u Crnoj Gori, rekao sam da ljudi treba da uživaju u dobrom vremenu, u moru, u svakom trenutku svog života, ali sam dodao da se nadam da sledeća sezona neće biti u fazonu - jedan pomfrit za poneti, 8 evra, dva pomfrita 16 evra... Bilo bi jako nezgodno kad bi još jedna sezona bila takva. Zaista je tako kako pričaju. Mogu komotno da kažem - pljuni gore pa na sebe, Crna Gora je moja i trebalo bi da hvalim zemlju odakle dolazim, ali zaista ne valja. Nevezano za naš posao, verovatno ima neko iz nekog državnog sistema koji može da mi zameri što ovako kažem, ali zaista ne valja, to su činjenice. Mislim, meni je odlično, meni ne fali ništa, imam mogućnosti da odem iz Budve od Herceg Novog, ali moram da putujem 2 sata i 20 minuta što nije sjajno i prezentabilno. Sve je to nešto što dodaje negativnu energiju koja se ispoljava na raznorazne delatnosti, pa između ostalog i kod nas - rekao je on između ostalog tada.



