Anastasija pokazala lice bez šminke: Uslikala se u roze helankama u teretani, a svi komentarišu jednu stvar (FOTO)

Pevačica Anastasija Ražnatović snimila se na treningu u teretani, te je pokazala kakav autfit je smislila.

Anastasija se naime, snimila u roze trenerci, kosu je vezala u rep, a na licu nije imala ni trunku šminke.

Na društvenim mrežama pevačicu su hvalili da je lepo što i druge devojke inspiriše da se snimaju bez šminke, u jeku filtera koji su u trendu.

- Svaka čast na prirodnom izgledu. Anastasija izgleda super za svoje godine i lepo je što i drugim devojkama može da bude primer kako sve umereno kada je nega u pitanju može da izgleda - bio je samo jedan od komentara.

Inače, Anastasija svakodnevno vodi računa o svom zdravlju i izgledu, a pored redovnih treninga, izbacila je sve nezdrave namirnice i fabričke šećere.

Anastasija je u jednom periodu mučila muku sa kilogramima i da je smršala tada 20 kilograma, dok danas može da se pohvali odličnom linijom.

- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane brze hrane - rekla je Anastasija jednom prilikom.



Autor: N.B.