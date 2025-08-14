Anastasija pokazala lice bez šminke: Uslikala se u roze helankama u teretani, a svi komentarišu jednu stvar (FOTO)

Pevačica Anastasija Ražnatović snimila se na treningu u teretani, te je pokazala kakav autfit je smislila.
Anastasija se naime, snimila u roze trenerci, kosu je vezala u rep, a na licu nije imala ni trunku šminke.
Na društvenim mrežama pevačicu su hvalili da je lepo što i druge devojke inspiriše da se snimaju bez šminke, u jeku filtera koji su u trendu.
- Svaka čast na prirodnom izgledu. Anastasija izgleda super za svoje godine i lepo je što i drugim devojkama može da bude primer kako sve umereno kada je nega u pitanju može da izgleda - bio je samo jedan od komentara.
Inače, Anastasija svakodnevno vodi računa o svom zdravlju i izgledu, a pored redovnih treninga, izbacila je sve nezdrave namirnice i fabričke šećere.
Anastasija je u jednom periodu mučila muku sa kilogramima i da je smršala tada 20 kilograma, dok danas može da se pohvali odličnom linijom.
- Izbacila sam nezdrave namirnice i trudila sam se da ne preskačem obroke. Najčešće jedem kuvana jela, a u širokom luku zaobilazim restorane brze hrane - rekla je Anastasija jednom prilikom.
Autor: N.B.