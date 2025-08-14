AKTUELNO

Skinula se Nikolina Pišek: Pokazala obline, a zbog njene poze zastaje dah (FOTO)

Izvor: Kurir

Voditeljka Nikolina Pišek objavila je na Instagramu nekoliko fotografija sa bazena, a svima je pored njene vitke linije, zapao za oko i prelep pogled na brda sa rizorta u kom se odmarala.

Nikolina je naime, na sebi imala tigrasti kupaći kostim, te su je muškarci, jednako kao i žene hvalili da odlično izgleda.

Nikolina je dan na bazenu iskoristila da napravi dobre fotke za mreže, a komplimenti su se nizali.

- Svaka čast Nikolina na izgledu. Žena u tvojim godinama sa takvom linijom može samo da bude dobar primer drugima - glasio je jedan od komentara.

Foto: Instagram.com

Inače, Nikolina kaže da je za njenu vitku liniju zaslužno to što malo jede, a često preskače i doručak.

- Pomalo neredovno jedem. Ne doručkujem. Ne stižem. Preko dana isto pomalo, jer kada sam u brzini, ne volim biti opterećena. Ne jedem meso, nadoknađujem proteine. Uzimam kolagen i jedem puno povrća.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

#Nikolina Pišek

#Poza

#slika

#voditeljka

