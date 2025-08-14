Indi zapalila mreže: Objavila sliku ispred ogledala, grudi u prvom planu, a komentari samo pljušte (FOTO)

Pevačica Indira Aradinović Indi objavila je snimak na kom se vidi kako igra ispred ogledala, a svi su gledali u njene bujne grudi.

Grupa udvarača odmah je pevačici počela da piše, te su je obasipali komplimentima, dok su komentarisali da joj uska bela majica odlično stoji.

- Prava si domaćica! Evo dokaza da žena može lepo da izgleda, da peva i da igra - bio je samo jedan od komentara koji je nasmejao Indi.

Inače, Indi je pričala otvoreno o tome kako je uspela da smrša 40 kilograma, kao i da se odlično oseća.

- Ja sam prošla nekoliko faza skidanja kilograma, kretala ispočetka i dokazalo se da je hirurgija u mom slučaju bila najbolji potez. To je sve od čoveka do čoveka, ne mogu da pričam u jednom pravcu, zavisi od osobe, mogućnosti. Možda neko misli da nije dovoljno jak da isprati to sam, a toliko je jak. Ja sam neko ko je skidao više od 25 kilograma treningom, zdravom ishranom, bez hemija, sagorevača masti.

Ali sam ja sklona velikim transformacijama i zaista neko ko je u tom momentu psihički jako pao i tada je hirurgija za mene bila najbolje rešenje - rekla je Indi nedavno za domaće medije.



Autor: N.B.