VEČERAS U 20H NA NARODNOJ TV! Farmeri stižu u Narod pita, u vrućim stolicama Sneža Kušadasi i Nikola Lakić!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Učesnici rijalitija "Farmeri" intrigiraju domaću javnost i nakon spektakularne završnice rijalitija, a ove večeri će se dvoje učesnika naći u vrućim stolicama u emisiji "Narod pita"!

Večeras će uživo od 20h na Narodnoj TV voditeljka ugostiti Snežu Kušadasi i Nikolu Lakića, a gledaoci će biti u prilici da se pozivanjem broja telefona uključe u program i uživo potraže odgovore na sva njihova pitanja!

Foto: Narodna TV Printscreen

Sneža će, kao i uvek, bez dlake na jeziku komentarisati bivše cimere, a nema sumnje da će ona u tandemu sa Lakićem tek oplesti.

Foto: Narodna TV Printscreen

Uživo od 20h na Narodnoj TV!

Autor: N.B.

