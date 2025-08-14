LJUDI MISLE DA SAM POREMEĆENA: Kristina Spalević povela decu u vrtić, a izgleda kao da je pošla na plažu! SA SOBOM IMALA KUTLAČU I PEŠKIR (FOTO)

Prolaznici su bili zbunjeni kada su je ugledali!

Kristina Spalević, supruga Kristijana Golubovića, izazvala je pravu pometnju kada je decu odvela u vrtić obučena kao da je krenula na plažu.

Prolaznici su se okretali za njom, a ona je na društvenim mrežama objasnila svoj neobičan stajling.

- Dobro jutro ljudi, dobro jutro žene moje. Ja se nalazim u Beogradu ali ako me sretnete i vidite me kako sam obučena, pomislićete da sam u Budvi, zapravo mi to nije bila namera. Vrtić mi je na 7-8 minuta od kuće, pa ja često i operem kosu i zamotam je u peškir ili sa kutlačom odem po decu.

Ništa nije sporno ali nisam planirala da se kući vraćam pešaka jer ipak je podaleko. Moram vam priznati da mi pogledi uopšte ne imponuju, jer ja ne verujem da oni gledaju u mene zato što sam ja nešto vau zgodna, nego misle da sam poremećena - priča Kristina dok ide ulicom.

Dok su neki prolaznici bili zbunjeni njenim izgledom, drugi su na društvenim mrežama pohvalili Kristinu zbog opuštenog pristupa svakodnevnim obavezama.

Autor: M. V.