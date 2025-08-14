NE MOŽE PEVAČ ZA DVA SATA DA STAVI 20.000 EVRA U DŽEP: Ljupka Stević progovorila o propasti sezone na crnogorskom primorju

Ona se nada da će se do narodne godine svi dozvati pameti
Pevačica Ljupka Stević priznala je da ne pamti goru situaciju za pevače kada je sezona u Crnoj Gori u pitanju, a onda iskritikovala i kolege.
Ovoga leta sezona je "pukla" i pre nego što je zvanično počela, a mnogi pevači primećuju da su klubovi na primorju poluprazni, o čemu u poslednje vreme sve glasnije govore.
- Sa obzirom da svake godine budem po tri mesca na primorju, mogu da kažem da nikada nije bila gora i teža godina za posao, to govore sve kolege, ali su kasno počeli da pričaju na tu temu. Ja sam govorila o tome unazad dve godine, ali se to nije čulo - kaže Ljupka Stević za medije i dodaje:
- Stvari moraju da se menjaju drastično i da se spuste cene. Da ne moraju ljudi da plaćaju 30 ili 40 evra ulaz i pored toga jednu vodu pet ili sedam evra. Da ugostitelji spuste cene, ali i pevači cene honorara, da vide malo kako obični ljudi zarađuju!
Ona se nada da će se do narodne godine svi dozvati pameti.
- Koliko sam čula pojedini vlasnici lokala daju sada i slobodan ulaz, ali trebalo bi sniziti i cene pića, da ljudima bude dostupno da slušaju svog omiljenog izvođača. Ali i pevači u velikom broju bi trebalo da smanje cenu svojih nastupa. Ne može neko da odradi dva sata i stavi 20 hiljada u džep, pa da je Sveti Petar. To je moje mišljenje, i pevači i njihovi menadžeri bi trebalo da se nauče pameti i ne lupaju tolike cene, onda će ih pratiti i vlasnici klubova i sve će biti kao nekada - zaključuje Ljupka, koja se nedavno pohvalila dobitkom na Lotou.
Autor: M. V.