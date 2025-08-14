Ana Ivanović nakon razvoda živi punim plućima: Pokazala gde uživa i SKINULA SE U VATRENI BIKINI, ovakvu je nikada niste videli (FOTO)

Izgleda kao milion dolara!
Poznata teniserka Ana Ivanović, nedavno je stavila tačku na brak sa Bastijana Švajnštajgera, od tada, ona se okrenula sebi i porodici.
Letnje dane provodi pored mora, a sada je pokazala da ume da uživa i u samoći.
Ivanovićeva se skinula u vatreni, crveni bikini, a plažnu kombinaciju je upotpunila belom suknjicom koja ima ružu kao detalj.
- Ovako izgleda moj savršeni trenutak kada sam sama: letnji povetarac, mirno mesto i dobra knjiga - napisala je proslavljena teniserka Ana Ivanović, a objava je izazvala veliku pažnju njenih fanova.
Autor: M. V.