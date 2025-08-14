AKTUELNO

Domaći

Ana Ivanović nakon razvoda živi punim plućima: Pokazala gde uživa i SKINULA SE U VATRENI BIKINI, ovakvu je nikada niste videli (FOTO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Izgleda kao milion dolara!

Poznata teniserka Ana Ivanović, nedavno je stavila tačku na brak sa Bastijana Švajnštajgera, od tada, ona se okrenula sebi i porodici.

Foto: Instagram.com/anaivanovic

Letnje dane provodi pored mora, a sada je pokazala da ume da uživa i u samoći.

Ivanovićeva se skinula u vatreni, crveni bikini, a plažnu kombinaciju je upotpunila belom suknjicom koja ima ružu kao detalj.

- Ovako izgleda moj savršeni trenutak kada sam sama: letnji povetarac, mirno mesto i dobra knjiga - napisala je proslavljena teniserka Ana Ivanović, a objava je izazvala veliku pažnju njenih fanova.

Autor: M. V.

#Ana Ivanović

#Bastjan Švajnštajger

#Bikini

#Brak

#Razvod

POVEZANE VESTI

Domaći

Uživa kao nikada: Ana Ivanović procvetala nakon razvoda, skinula se u bikini i oduševila sve linijom (FOTO)

Domaći

Najstarija sestra Rodić mami uzdahe na plaži: Svi gledaju u njen dekolte! (FOTO)

Domaći

NEOČEKIVANA TRANSFORMACIJA NINE BADRIĆ! Ovakvu je nikada niste videli! Fanovi je uporedili sa SVETSKOM ZVEZDOM! (FOTO)

Domaći

Milica Milša pokazala kako uživa na bazenu: Ovakvu je do sada niste videli

Domaći

ANA IVANOVIĆ ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE NAKON RAZVODA! Pojavila se zajedno sa kumom u nikada IZAZOVNIJEM izdanju i pokazala koliko uživa u životu bez Ba

Domaći

Živi život punim plućima: Branka Sovrlić nakon operacije donela odluku, nema više stresa, dva meseca uživa na moru (FOTO)