AKTUELNO

Domaći

KIJA KOCKAR UŽIVA NA PUTOVANJU SA NOVIM DEČKOM? Podelila ljubavnu poruku na plaži i fotografije sa karipskih plaža (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Pink.rs/P. Radosavljević ||

Podelila je fotografije i poruke s karipskih plaža, uključujući romantične momente.

Pobednica "Zadruge 1" Kristina Kija Kockar donedavno je bila u Čikagu, a onda je obavestila sve da je odatle otputovala u Portoriko, te pokazuje sijaset detalja sa ove destinacije na Karibima.

Kija je pokazala i poruku ljubavi na plaži, koja je, po svemu sudeći, od dečka kog dugo krije od javnosti.

- Ja volim Kiki - pisalo je na engleskom jeziku u pesku.

Malo potom, mogli smo da vidimo i kako on duva svećicu na maloj torti, ali i kako provode vreme u kockarnici.

Kija Kockar se pohvalila novcem u kockarnici, te napisala:

- Veni, vidi, vici (dođoh, videh, pobedih)! Od 1 dolara do 100

Foto: Instagram.com/kijakockar

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita Pink TV

#Elita najnovije vesti

#Elita učesnici

#elita narod pita

#elita vesti

#elita zadruga

POVEZANE VESTI

Domaći

Marija Egelja proslavlja godišnjicu braka na obali mora: Podelila fotografije uz emotivnu poruku i izazvala lavinu pozitivnih komentara (FOTO)

Domaći

VODITELJKA PODIŽE TEMPERATURU! Ivana Šopić mami uzdahe na Ibici, podelila golišave fotke sa plaže (FOTO)

Domaći

NIKAD VIĐENE FOTOGRAFIJE GOCE I ŠABANA ŠAULIĆA: Udovica kralja narodne muzike podelila uspomene koje do sada niko nije video (FOTO)

Horoskop

Kad nanjuše laž, sve pada u vodu: Sa ovim znacima Zodijaka u ljubavi morate biti iskreni do koske

Domaći

KIJA KOCKAR OTIŠLA NA KARIBE! Uživa za sve pare, slika se na plaži i pokazuje pogled iz hotela: EVO KAKO IZGLEDA LUKS SMEŠTAJ (FOTO)

Domaći

KIJA KOCKAR U IZLASKU SA DEČKOM U AMERICI: Otputovala u Čikago, a evo kako golupčići uživaju zajedno! (FOTO)