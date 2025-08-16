KIJA KOCKAR UŽIVA NA PUTOVANJU SA NOVIM DEČKOM? Podelila ljubavnu poruku na plaži i fotografije sa karipskih plaža (FOTO)

Podelila je fotografije i poruke s karipskih plaža, uključujući romantične momente.
Pobednica "Zadruge 1" Kristina Kija Kockar donedavno je bila u Čikagu, a onda je obavestila sve da je odatle otputovala u Portoriko, te pokazuje sijaset detalja sa ove destinacije na Karibima.
Kija je pokazala i poruku ljubavi na plaži, koja je, po svemu sudeći, od dečka kog dugo krije od javnosti.
- Ja volim Kiki - pisalo je na engleskom jeziku u pesku.
Malo potom, mogli smo da vidimo i kako on duva svećicu na maloj torti, ali i kako provode vreme u kockarnici.
Kija Kockar se pohvalila novcem u kockarnici, te napisala:
- Veni, vidi, vici (dođoh, videh, pobedih)! Od 1 dolara do 100
Autor: M. V.