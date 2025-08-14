ZA REFREN PESME UZELA 5.000 EVRA: Danas je Jana Todorović kraljica bakšiša, a evo čime se bavila pre nego što je postala pevačica

Ne krije da je kraljica bakšiša!

Pevačica Jana Todorović pevala je nedavno na jednom veselju u dijaspori, te je dobila 5.000 evra bakšiša.

Pevačica je pored blokova pesama, za samo jedan refren dobila 5.000 evra, jer gosti nisu prestajali da je kite.

Inače, pevačica smatra da je nekulturno pričati o tome koliko je ko zaradio na privatnim veseljima.

- Ne vidim potrebu da se priča ko je koliko uzeo. Svi mi jedemo isti hleb. Zna se dobro koliko je ko plaćen, nema potrebe da ja to ističem, a pričati o novcu pogotovo kada je kriza je nekulturno - rekla je nedavno Jana.

Inače, Jana Todorović godinama unazad hara muzičkom scenom, a malo ko zna čime se bavila pre nego što je kročila na estradu.

Naime, ona je radila kao nastavnica muzičkog u osnovnoj školi. Pevačica je rođena u selu Babin Most, nadomak Prištine.

- Rodila sam se na Kosovu. Ponosna sam na svoje Kosovo, na svoje selo i na mesto gde sam odrasla. Otišla sam 1997. godine. Tamo je život bio mnogo lep, nisam imala problema. Rano sam počela da se bavim ovim poslom, a lepo smo se slagali i sa Albancima, ponela sam divne uspomene. Vrlo često odem dole, 2 puta godišnje.

Tamo mi žive i stric i tetka, odem, obiđem svoju familiju. Svaki put plačem, emocije su tu, i kad pričam o Kosovu, a ne kad sam dole. Kad uđem u svoje selo to su suze radosnice. Nažalost moji roditelji nisu živi, pa mi bude još tužnije kad sam u mom selu - govorila je ranije o svom životu.

Autor: M. V.