SNEŽA KUŠADASI IMA NOVOG DEČKA! Priznala sve o misterioznom muškarcu, pa oplela po ovoj rijaliti učesnici: TVRDI DA SE POJAVLJUJE NA PLATFORMI ZA ODRASLE (VIDEO)

Večerašnji gosti su govorili o odnosima sa bivšim cimarima, ali i o svom privatnom životu.

Mina Vrbaški večeras je u emisiji "Farmeri - Narod pita" ugostila Snežu Kušadasi i Nikolu Lakića.

Na samom startu sneža je otkrila da ima novog dečka, a onda je osolila po bivšoj cimerki Eleni Petrović:

- Ja uvek uživam, a ljubav je trnutno na pauzi. Imam nekog, koga znam još od ranije, ali sam trenutno raskinula. Posvađali smo se oko neke gluposti, moj fitilj je jako kratak -otkrila je Sneža Kušadasi.

- Ispratio sam da Elena ima momka -rekao je Lakić.

- Da li joj poznaješ momka? Ja ti mogu reći da je moj dugogodišnji drugar -rekla je Sneža.

- Je l' se usrećila ili nije? -pitao je Lakić.

- Ona se usrećila, ali on... Ne bih rekla da jeste. ja njega znam kao dobrog dečka, ali iskoristiće on nju za Onlifens. Taj moj drug je fotograf, pa je i mene fotografisao. Znam da je tražio devojke za Onlifens, znam da je izbacio provokativnu pesmu. Bila sam zatečena kad sam videla da si njih dvoje zajedno -rekla je Sneža.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.