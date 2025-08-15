AKTUELNO

Domaći

Da li znate koliko je Arkan bio stariji od Cece? Odgovor će vas zaprepastiti, razlika je DVOCIFRENA

Izvor: Grand, Foto: Printscreen

Malo ko zna da je Arkan bio dosta stariji od Cece!

Folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović bila je šest godina u braku sa Željkom Ražnatovićem Arkanom sa kojim ima dvoje dece.

Foto: Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Ražnatović

Malo ko zna da je Arkan bio dosta stariji od Cece, ali velika razlika u godinama nije bila prepreka njihove ljubavi.

Ceca je od Arkana bila mlađa 21 godinu. Upoznali su se kada je ona imala 20, a on 41 godinu.

Foto: Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Ražnatović

Arkan i Ceca bili su braku šest godina. Venčali su se 1995. godine, a on je tragično nastradao 2001. godine u jednom hotelu u Beogradu.

Foto: Printscreen YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic

Ceca je i nakon Željkove smrti isticala da joj je on bio velika podrška u karijeri i da je dosta uticao na njeno ponašanje na i van scene.

Autor: M. V.

#Arkan Ražnatović

#Brak

#Svetlana Ceca Ražnatović

#ceca

#svadba

