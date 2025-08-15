Da li znate koliko je Arkan bio stariji od Cece? Odgovor će vas zaprepastiti, razlika je DVOCIFRENA

Malo ko zna da je Arkan bio dosta stariji od Cece!

Folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović bila je šest godina u braku sa Željkom Ražnatovićem Arkanom sa kojim ima dvoje dece.

Malo ko zna da je Arkan bio dosta stariji od Cece, ali velika razlika u godinama nije bila prepreka njihove ljubavi.

Ceca je od Arkana bila mlađa 21 godinu. Upoznali su se kada je ona imala 20, a on 41 godinu.

Arkan i Ceca bili su braku šest godina. Venčali su se 1995. godine, a on je tragično nastradao 2001. godine u jednom hotelu u Beogradu.

Ceca je i nakon Željkove smrti isticala da joj je on bio velika podrška u karijeri i da je dosta uticao na njeno ponašanje na i van scene.

