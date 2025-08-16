AKTUELNO

Kaću Grujić su dugo zvali DASKA, a sada je pokazala izvajano telo: Pogledajte kako žari i pali nakon porođaja! (FOTO)

Katarina Grujić čim je stala na scenu privukla je pažnju kako svojim izgledom tako i vokalnim sposobnostima. Međutim, to ranije nije bilo tako.

Pevačica je jednom u emisiji otkrila da su je do dvadesete godine zvali "klempava" i "daska", a da je ona već sa 20 godina stavila silikone u grudi i sve se promenilo. Katarina je poznata po tome da voli zdrav život, pa je uz zdravu ishranu i treninge liniju dovela do savršenstva.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam - rekla je svojevremeno pevačica gostujući u emisiji "Amidži šou".

Grujićeva se trenutno nalazi u Crnoj Gori gde redovno ima nastupe, a tamo ima i svoju kuću koju je dobila od oca. Na fotografijama koje je podelila na društvenim mrežama, Katarina je uživala u šetnju pored mora dok je sunce zalazilo. U uskoj haljini istakla je sve svojeo obline, a pozitivni komentari su se samo nizali.

Kaća je u međuvremnu postala i majka jedne devojčice koju je dobila u braku s fudbalerom Markom Gobeljićem.

