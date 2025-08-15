Prija i Filip završili renoviranje vile! Sve je spremno za dolazak naslednice, a sinu su ispunili posebnu želju

Aleksandra Prijović sitno broji do porođaja. Ona će se u septembru poroditi po drugi put, a nakon sina u porodični dom stiže i ćerka.

Muzička zvezda i njen suprug Filip Živojinović proteklih meseci renovirali su svoj dom kako bi za njihovu ćerku sve bilo spremno kad bude stigla na ovaj svet. Kako kaže izvor blizak porodici oni su završili celokupno renoviranje životnog prostora, a Aleksandra odlično podnosi trudnoću i vrlo je aktivna trudnica.

- Aleksandra i Filip su ranije angažovali dizajnera enterijera kako bi opremili sobu za ćerku, pa su vodili računa o svakom detalju. Soba je prilagođena devojčici, pa su zidovi tako i ukrašeni, ali i krevetac u beloj boji, te detalji koji su oplemenili prostor da bude savremen i lepo uređen. Aleksandar je dobio svoji sobu, a on je sam birao krevet i prostor gde će se igrati. Pošto obožava sport, tu su i lopte za igranje, a ono što je posebno interesantno jeste da je Aleksandar od mame i tate tražio da idu do prodavnice dečijih igrački, kako bi on birao plišane medvediće i ostale stvarčice za sestru. Oni su bili oduševljeni tom idejom, pa su mu ispunili želju- rekao je izvor za Blic blizak paru Živojinovića, pa nastavio:

- Nije uopšte razmažena. Ona je neko ko je pre trudnoće redovno vežbao, zdravo se hranio, što je praktikovala i sada tokom druge trudnoće, pa se nije mnogo ugojila. Poslednje pripreme obavlja, kupuje ono što joj je neophodno, a u svemu ima veliku podršku supruga, njegove i svoje porodice. Filip je svuda vozi, a Aleksandra bira stvari za porodilište- kaže naš izvor.

Aleksandra je ranije rekla koliko je želela da drugo dete bude ćerkica.

- Ja bih volela devojčicu. Mislim, najvažnije je da je dete živo i zdravo i da sve bude kako treba. Ali kada bih mogla da biram, volela bih devojčicu - iskreno je rekla Aleksandra za Blic.

Aleksandra kao i ranije, tako i sada najviše vremena voli da provodi sa porodicom.

- Najviše uživam kad sam s porodicom, kad sam sa sinom. Volim da ležim i gledam televiziju. Samo da ne moram nigde da idem - rekla je jednom prilikom Aleksandra i otkrila koliko vremena izdvaja za kućne poslove.

- Pošto nemam puno vremena, jednom ili dvaput mesečno me uhvati ludilo pa spremam po kući. Pošto je kuća na četiri nivoa, ja odvojim ceo dan i spremam od podruma na gore. Imam spremačicu, ali svako će se složiti da vlasnik najbolje očisti svoj prostor - rekla je ona tada za “Stori.hr”.

Autor: pink.rs