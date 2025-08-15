ZAPILI SMO SE, A ONDA MI JE SELA U KRILO! Žabac ispričao sve o ljubavnoj vezi s Doris Dragović: Navukla me je...

Nebojša Tubić Žabac bez dlake na jezilku govorio je svojevremeno svojim ljubavnim avanturama i ženama koje je upzonao kroz život.

Na Kurir TV otkrio je detalje upoznavanja sa Doris Dragović i priznao da je bio sa njom u ljubavnoj vezi.

- U Hrvatskoj držao sam veliku diskoteku, zvala se "Hacijenda", dolazile su velike zvezde. Moj drugar Dražen je rekao da će dovesti jednu drugaricu da se upoznamo i došla je Doris Dragović. Pitao sam je da li je glumica ili pevačica. Ubrzo je došla i plače: "Jao, imam ljubavnih problema", ja joj kažem: "Ma, kakvi problemi, hajde da popijemo nešto" i tu se zapijemo, navukla me. Ona vodka mala, flaša tanka, sa brusnicom. Ja ne pijem alkohol, a ono slatko, kao koktel. Ja da ustanem nemam noge, ne osećam. Pitala me: "Je l' mogu da ti sednem u krilo?". Govorila je da se svađala sa dečkom, da je vukao za kosu. Bilo smo zajedno mašala... Trajalo je možda godinu i po dana - pričao je Žabac.

- Doris je bila simpa. Bila je tako blaga i opuštena, za razliku od Ksenije Pajčin. Bila je divlja, lepa ko lutka, lepo građena, ali... Neukrotiva. Misliš da je sve okej, a onda sutra ode sa drugim - otkrio je Tubić.

Kao i većina opasnih momaka tog vremena i Žabac je bio popularan među devojkama, bio je u dugogodišnjoj vezi s pevačicom Gocom Božinovskom, kako tvrdi i sa pokojnom Ksenijom Pajčin. Jednom prilikom je ispričao kako je Zoran Šijan svojevremeno izbacio Gocu s dvoje male dece napolje kada ga je uhvatila u prevari.

Autor: pink.rs