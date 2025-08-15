Goca Tržan dobila zabranu! Pevačica u problemu, hitno se oglasila: Nismo znali šta potpisujemo!

Pevačica Goca Tržan oglasila se nakon vesti da joj je bivši dečko zabranio da dva albuma postavlja na striming platforme i zarađuje od njih.

Naime, u medijima se pojavila vest da je Goci Tržan bivši dečko zabranio da svoja dva albuma objavljuje na striming platforme zato što ih je objavila i finansirala njegova produkcijska kuća. Ovim povodom se oglasila i pevačica, koja ističe da zna koja su njena prava i obaveze.

- Istina je da su oni objavili dva albuma, ali ja nikada nisam ni nameravala da ih bilo gde objavljujem jer nemam prava na to - započela je priču Goca, pa objasnila:

- Vidite, to je bilo takvo vreme da mi nismo znali šta potpisujemo ni kakva prava imamo. Kada objaviš album on je bio vlasništvo te produkcijske kuće, samim ti samo oni imaju prava da ga objavljuju na platformama. Kakav bivši dečko, kakve gluposti - zaključila je ona za "Blic".

