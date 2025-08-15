AKTUELNO

Domaći

Goca Tržan dobila zabranu! Pevačica u problemu, hitno se oglasila: Nismo znali šta potpisujemo!

Izvor: blic.rs/telegraf.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Goca Tržan oglasila se nakon vesti da joj je bivši dečko zabranio da dva albuma postavlja na striming platforme i zarađuje od njih.

Naime, u medijima se pojavila vest da je Goci Tržan bivši dečko zabranio da svoja dva albuma objavljuje na striming platforme zato što ih je objavila i finansirala njegova produkcijska kuća. Ovim povodom se oglasila i pevačica, koja ističe da zna koja su njena prava i obaveze.

Foto: Instagram.com

- Istina je da su oni objavili dva albuma, ali ja nikada nisam ni nameravala da ih bilo gde objavljujem jer nemam prava na to - započela je priču Goca, pa objasnila:

- Vidite, to je bilo takvo vreme da mi nismo znali šta potpisujemo ni kakva prava imamo. Kada objaviš album on je bio vlasništvo te produkcijske kuće, samim ti samo oni imaju prava da ga objavljuju na platformama. Kakav bivši dečko, kakve gluposti - zaključila je ona za "Blic".

Foto: Instagram.com

Autor: pink.rs

#Goca Tržan

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Goca Tržan na meti prevaranata! Pevačica se oglasila nakon što je dobila uznemirujuću poruku: Evo šta su tražili od nje (FOTO)

Domaći

DA NISAM RODILA DETE, TO BI MI BILA RANA... Goca Tržan otvorila dušu o vantelesnim oplodnjama: Bilo bi mi teško...

Domaći

MOJA VEČNA BRIGO I STREPNJO, VEČNOST JE PREKRATKA... Goca Tržan izazvala reku suza objavom koju je posvetila ćerki Leni

Domaći

DOVOLJNO SAM LUDA DA SE POBIJEM: Goca Tržan progovorila o nepristojnim ponudama, ovo je njen stav o ucenama: Danas su žene mnogo borbenije!

Domaći

MOJ BRAT JE PREMINUO U SNU: Goca Tržan sa suzama u očima progovorila o porodičnoj tragediji, iznela bolne detalje

Domaći

Iz ove kuće jedino mogu u KOVČEGU da te iznesu: Goca Tržan progovorila o odnosu sa Rašom, pa zapretila 14 godina mlađem suprugu: Nećeš otići tako lako