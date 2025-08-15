AKTUELNO

Anabela objavila najnoviju denserovu fotku: Ovao danas izgleda DR IGI, ljudi na mrežama u šoku (FOTO)

Pevačica Anabela Atijas devedesetih je harala muzičkom scenom sa grupom "Funky G", a sada je odlučila da jedan nastup odradi sa kolegom iz tog vremena.

Naime, Anabela je na Instagramu podelila fotografiju sa pevačem Igorom Todorovićem, poznatijem kao Dr Iggy. On je u tom periodu snimio vanvremenski hit "Oči boje duge", te je uživao veliku popularnost, ali se u jednom periodu povukao sa scene.

Ipak, kako je vreme prolazilo, sada se vraća i nastupima, a o njemu i njegovom životu se veoma malo zna. Anabela je sada objavom pokazala kako on izgleda posle svih godina dok je bio u medijskoj ilegali.

Inače, Dr Iggy je pre nekoliko godina pričao o devedesetim godinama i otkrio koliko je zarađivao u tom periodu.

- Moji su oduvek bili jako skromni ljudi i nisu mi se mešali ni u šta, tutnjao sam za tri života: jahta od osam metara koja je trošila 70 litara benzina na sat, hiljadu maraka dnevno. Evo, zamisli koliko sam zarađivao kada, recimo, celu sezonu provedem na primorju, trošim koliko trošim, a opet se kući vratim sa 30.000 maraka u džepu. Razbijao sam se od posla, razbijao sam se od tezgi u inostranstvu, mada sam, u suštini, najviše razbijao sebe jer sam po prirodi jako skromna i tiha osoba kojoj se sve to desilo prebrzo i silovito, otkrio je denser.

HARALA JE DEVEDESETIH, A DANAS PREVOZI PUTNIKE! Popularna Lina Bumbar otkrila kako živi, pa se pohvalila: Postala sam baka u 43. godini (FOTO)

