Goran Bregović u Francuskoj ima dva stana i milionske biznise sa suprugom Dženanom, evo detalja

Kralj balkanske etno-muzike pametno je investirao novac, pa je u francuskoj metropoli sa suprugom kupio nekretnine u 10. arondismanu, gde se cena kvadrata kreće oko 15.000 evra

Neosporno je da je Goran Bregović mag i u svetu biznisa i nekretnina podjednako kao i na muzičkoj bini. Da to nije bio slučaj i da nije pametno iskoristio novac zarađen od muzike, sigurno je da u svom vlasništvu danas ne bi imao tako vredne stanove na top lokacijama u francuskoj metropoli.

Kralj balkanske etno-muzike na svoje ime ima registrovane i tri firme u Parizu, pod zanimljivim nazivima "Tetak", "Tetka" i "Tuke". Njegove pariske nekretnine nalaze se u 10. arondismanu, u ulicama gde prosečno kvadrat košta između 12.000 i 15.000 evra.

Na adresama u ove dve ulice Bregović sa suprugom Dženanom (devojački Sudžuka) ima prijavljene i tri firme, koje su registrovane za sticanje, vlasništvo, upravljanje svim nekretninama i operacijama koje se mogu odnositi na korporativne svrhe. Firme "Tetka" i "Tuke" imaju sedište u jednoj ulici, dok je "Tetak" na drugoj adresi.

Kako se može proveriti u francuskom registru, u firmi "Tetka" je direktorka supruga Dženana, a partneri su Bregović i ona. Početni kapital je 1.044.000 evra, a u taj iznos je uračunata i vrednost nekretnine, stana na toj adresi. Firma je osnovana 30. juna 2017. godine s rokom trajanja od 99 godina. Osnovna delatnost firme je trgovina nekretninama.

U firmi "Tuke" vlasništvo je podeljeno na pet delova: 20 odsto ima Brega preko sarajevske firme "Tetak", ali i tri puta po 20 odsto zajedno s ćerkama Emom, Unom i Lulom, koju u dokumentaciji zastupa majka Dženana. Bregovićeva supruga kao fizičko lice ima samo 20 odsto. Firma "Tuke" registrovana je 17. decembra 2010. godine. Delatnosti firme su: vlasništvo, sticanje, upravljanje ili iznajmljivanje svim pravnim sredstvima svih izgrađenih ili neizgrađenih zgrada, ruralnih ili urbanih, s ciljem njihove direktne ili nedirektne eksploatacije, putem iznajmljivanja.

Preko te firme uknjižene su tri parcele u Parizu. I u toj firmi menadžerka je Dženana, a partneri su Goran, ona i njihove tri ćerke. Početni kapital u koji spadaju i nekretnine iznosi 861.000 evra.

Firma "Tetak" registrovana je 1994. i njen početni kapital je 152.450 evra. Vlasnik je muzičar, a ova firma je više puta menjala adresu. Sad joj je sedište u ulici gde im se nalazi drugi stan. Kad su osnovali firmu, Goran je imao 90 odsto vlasništva, a Dženana 10 odsto.

Posebno je zanimljivo i da je u francuskom trgovačkom registru Goran prijavljen kao srpski državljanin, dok su Dženana i njihove ćerke registrovane s francuskim državljanstvom. U registru je zapisano i kako se par venčao u Ambasadi Srbije i Crne Gore u Parizu 9. septembra 1993.

Autor: pink.rs