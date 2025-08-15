AKTUELNO

TEATAR ODEON VAS VODI U SRCE VERONE! Uskoro stiže novi SPEKTAKL, mjuzikl 'Julija i Romeo': Ovakvo nešto do sada NIJE VIĐENO, a evo kada je zakazana premijera!

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Jelena Simonović ||

Nova sezona Teatra Odeon vrvi od spektakla!

Ovog septembra, Teatar Odeon vas vodi u srce Verone, grada u kojem ljubav prkosi svim preprekama. Nova predstava “Julija i Romeo”, rađena po motivima Šekspirovog klasika, donosi raskošnu kostimografiju epohe, uz muziku, ples i emociju koja osvaja publiku svih generacija.

Pripremite se za čarobno duhovito putovanje kroz priču o hrabrosti, prijateljstvu i veri u ljubav koja menja svet. Na sceni će zasijati glumci i plesači iz više zemalja, stvarajući pravi mali festival boja, pokreta i osećanja.

"Pod palicom" Marka Jovičića i teksta za koji je bio zadužen dobro poznati Branko Kockica, ne sumnjamo da će spektakl biti mala reč kojom se može opisati upravo ovaj mjuzikl. U glavnim ulogama naći će se: Vesna Paštrović, Dimitrije Ilić, Tamara Milojković/ Anastasija Knežević, Marko Jovičić, ali i mnogi drugi.

Premijera “Julije i Romea” 20. septembra ujedno je i svečano otvaranje nove sezone Teatra Odeon - sezone ispunjene spektaklima, radošću i nezaboravnim pričama. Detaljnije informacije saznajte na sajtu Teatra Odeon, www.teatarodeon.rs.

Autor: Nikola Žugić

