VEČERAS U 20H NA NARODNOJ TV! Sale Luks i Marko Tošić oči u oči prvi put nakon rijalitija: Ovo se ne propušta

Uživo od 20h na Narodnoj TV!
Večeras će uživo od 20h na Narodnoj TV voditeljka ugostiti Saleta Luksa i Marka Tošića, a gledaoci će biti u prilici da se pozivanjem broja telefona uključe u program i uživo potraže odgovore na sva njihova pitanja!
Prvi put će se ovi farmeri naći u vrućim stolicama kako bi komentarisali aktuelna dešavanja koja su obeležila ovu sezonu rijalitija "Farmeri".
Večeras će Luks i Marko moći da odgovore na sva vaša pitanja!
VEČERAS OD 20H BUDITE UZ NARODNU TV!
