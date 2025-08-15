AKTUELNO

VEČERAS U 20H NA NARODNOJ TV! Sale Luks i Marko Tošić oči u oči prvi put nakon rijalitija: Ovo se ne propušta

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Uživo od 20h na Narodnoj TV!

Večeras će uživo od 20h na Narodnoj TV voditeljka ugostiti Saleta Luksa i Marka Tošića, a gledaoci će biti u prilici da se pozivanjem broja telefona uključe u program i uživo potraže odgovore na sva njihova pitanja!

Foto: tv narodna

Prvi put će se ovi farmeri naći u vrućim stolicama kako bi komentarisali aktuelna dešavanja koja su obeležila ovu sezonu rijalitija "Farmeri".

Večeras će Luks i Marko moći da odgovore na sva vaša pitanja!

Foto: Narodna TV Printscreen

VEČERAS OD 20H BUDITE UZ NARODNU TV!

Autor: M. V.

