STALNO SAM UPLAŠENA ZA NJENO ZDRAVLJE: Nikolija progovorila o stanju Vesne Zmijanac, pa otkrila kako teku pripreme za koncert: NIJE ISPLATIVO...

Pevačica je u razgovoru za domaći medij istakla da je ponosna što ostvaruje svoju karijeru onako kako je zamislila

Malo-pomalo Nikolija Jovanović ostvari neki svoj san. Napravila je uspeh kao trep izvođač, postala je majke dve devojčice, priprema prvi solistički koncert u Beogradu... Kaže da je sa svim dosad postignutim zadovoljna.

Pevačica je otvorila dušu u razgovoru za domaći medij i na direktna i konkretna pitanja odgovorala iskreno i bez zadrške.

- Veoma sam uzbuđena. Uz pozitivni haos koji ide uz pripreme, radujem se i trudim se da uživam u ovome. Ima dosta posla. Tu su plesne probe na 40 stepeni, pa s bendom, preko 25 ljudi s kojima komuniciram svakodnevno, a tu su i međuljudski odnosi.

- Kada se održi koncert, to će biti ostvarenje jednog od mojih snova za života. Nadam se da je ovo samo početak, prvi koncert. Kada je ovakva produkcija u pitanju: ples, efekti, pevanje, svaka čast umetnicima koji su napravili koncerte jer mnogo rada i truda stoji iza toga.

Tu su meseci i meseci prolivenog znoja. Veliki je zalogaj sve to, mnogi pevači uzimaju kredite i zadužuju se.

- Da! Sad ne moram da pričam o kreditima, ali svakako je veliki zalogaj. Vrlo je zahtevno, nije isplativo što se tiče novca, ali to je ulaganje u karijeru i najvažnije je što ću ispuniti svoj san i tada ću biti spremna za mnogo veće stvari.

Nedavno je mama Vesna završila u Urgentnom centru zbog zdravlja.

- Svaki put se uplašim, stalno je tako. Kada bilo ko u porodici kine, a kamoli nešto više. Srećna sam što se ona ne ustručava da zove pomoć. Imala je operaciju srca i svaka promena pritiska napravi da oseća nelagodu. Okej, to je neka klinička slika posle operacije, ali mora da proceni dokle može da gura. Ja sam joj zabranila da umre. Samo preti, moram i ja da pretim.

Autor: M. V.