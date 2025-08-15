ONA JE GLAVA PORODICE! Đani iskreno o braku sa Slađom, nastupima i bakšišu: GREOTA DA NE UZMEM PARE KAD DAJU

Đani otvoreno o porodici i trzavicama u braku sa Slađom!

Folk pevač Radiša Trajković Đani za domaće medije progovorio je o sezoni u Crnoj Gori, supruzi Slađi, kao i o cenama nastupa i bakšišima.

- Malo odmara, malo radim, sad se razredilo, ali radno je. Definitivno je pukla sezona, radim tamo gde je obostrano dobro, meni bude uvek puno, ne žalim se, super mi je - počeo je Đani i dodao:

- Slađa nije, ona je u Beogradu. Mi smo bili na odmoru u Turskoj, sad ide sa ćerkom opet. Ona ne voli zato što ja ovde uvek društvo, sedimo, cirkamo. Onda ona kaže: "Da li sam došla ovde da budem sa tobom ili da te tražim po plaži gde si?". Bolje ovako".

Kako ističe, Slađa i on nikada nisu imali nesuglasica u braku.

- Mi se nikada nismo ni posvađali. To je dugogodišnja ljubav naša od srca. Bilo je trzavica u braku oko gluposti. Slađa i ja se nikada nismo posvađali, uvek je bilo nešto oko dece, ili neka glupost. Nikad nije bilo da ja napravim problem ili ona. Pa kao ne pričamo dva, tri sata -priča on i dodaje:

- Ona je glava porodice. Ona mi je i leva i desna ruka. Bog mi je poslao nju, ne bih razmišljao o drugoj. Ona se meni ne meša u posao. Gleda svoja posla, nikad me ne pita ni koliko sam zarado para, ni gde idem. Uvek me pita: "Ljubavi, da li je sve okej?". Više se čujemo kad sam vani nego kad sam u Beogradu, tamo joj se ne javim po ceo dan.

Đanija je otkrio da li zbog krize spušta cene nastupa:

- Ne. Moja cena je moja cena. Ko hoće da plati pevam, ko ne plati - ne pevam. Nije problem da se koriguje ako je loše. Ali ovako ne. Svako ima svoju cenu -rekao je on, pa se osvrnuo na bakšiš.

- Ja sam lepak za to. Koncert pevam, oni mi daju pare. Kad ti neko daje, greota da ne uzmeš. Za to sam tata-mata -poručio je on.

Autor: M. V.