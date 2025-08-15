JEDVA ČEKAM DA... Desingerica se oglasio nakon vesti da će Jelena Karleuša biti članica žirija Pinkovih zvezda

AKTUELNO

Desingerica progovorio o ulozi u žiriju Pinkovih zvezda

Reper Dragomir Despić Desingerica je za domaći medij rekao da uopšte ne razmišlja unapred o tome kako će se slagati sa Jelenom Karleušom u "Pinkovim zvezdama", već da se sve spontano odvijati.

Danas je kao bomba u medijima odjeknula informacija da će Jelena Karleuša biti nova članica žirija "Pinkovih zvezda".

Pored nje, prvi u nizu koji je potpisao ugovor za žiri pomenutog takmičenja je bio reper Dragomir Despić javnosti poznatiji kao Desingerica.

Mediji su kontaktirali Despića i pitali ga šta misli kako će slagati sa Jelenom, a on je rekao da ni o čemu ne razmišlja unaped, već da sve radi kako mu spontano dođe u tom momentu.

- Pa ne znam, iskreno ni ne razmišljam o tome, ja sam spontan lik tako da sve prepuštam trenutnoj situaciji i slučaju i ja jedva čekam da vidim kakav ću biti u ulozi žirija - rekao je Desingerica.

