ČIST LUKSUZ! Zorannah od verenika dobila skupocenu narukvicu, pa se odmah pohvalila: Cena je prava sitnica

Reč je o narukvici iz čuvene Van Cleef & Arpels Alhambra kolekcije, prepoznatljivoj po plavim cvetnim listovima, koje simbolizuju sreću i eleganciju.

Influenserka Zorana Jovanović, široj javnosti poznata kao Zorannah, oduševila je svoje pratioce na društvenim mrežama kada je otkrila da je od svog verenika Iloja Rumija. dobila raskošni, ali zakasneli rođendanski poklon.

Reč je o narukvici iz čuvene Van Cleef & Arpels Alhambra kolekcije, prepoznatljivoj po plavim cvetnim listovima, koje simbolizuju sreću i eleganciju. Ovaj specifični model izrađen je od 18-karatnog žutog zlata sa plavim detaljima, a njegova cena iznosi oko 5.750 evra, prema podacima koji su dostupni na internetu.

Zorannah je otkrila detalje i otkrila da je ona birala prsten.

- Dobijam puno pitanja o veridbi i vereničkom prstenu. Reći ću sada nešto veoma kontroverzno. Ja sam izabrala prsten! Nikada ne bih dozvolila muškarcu da bira nešto što ću ja nositi do kraja života. Sreća je da me moj dečko, tačnije moj verenik, poznaje veoma dobro. Zna da sam kontrol frik, da volim jako specifične stvari, i da ako mi se nešto ne sviđa ja to neću nositi. Ukratko, išli smo zajedno da biramo prsten - rekla je Zorana između ostalog.

Autor: M. V.