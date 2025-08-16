AKTUELNO

Tanja Savić otkrila nepoznatu istinu o Breninoj vili, pa pomenula Viktora! Evo kako je reagovala kada je prvi put ušla u luksuznu nekretninu

Pevačica priznala kako je reagovala na Brenin luksuz!

Pevačica Tanja Savić prisetila se početka svoje karijere i trenutka kada je prvi put zakoračila u dom Lepe Brene.

Tada su pevači snimali spot u njenoj kući što je za nju tada bilo neverovatno.

– Snimali smo zajednički spot u njenoj kući. Za mene je to bilo fascinantno! Gledala sam svaki ćošak i bila zadivljena. Kada sam ugledala bazen, pomislila sam: „Bože, kada ću ja imati ovakav bazen?“ – ispričala je Tanja kroz osmeh.

Posebno joj je u sećanju ostao jedan deo kuće u kojem su ona i koleginica Slavica snimale kadrove za spot.

– Imala je prostor sa sofom, a odmah ispred bio je đakuzi. Sve je delovalo kao da smo u luksuznom hotelu. Bilo je prelepo – dodala je pevačica.

Tanja priznaje da su tada svi bili impresionirani, jer su prvi put kročili u dom takvog glamura.

– Bilo nam je sve novo. Većina nas dolazila je iz manjih mesta, niko nije bio iz Beograda, niti je odrastao u kući sa bazenom. Svi smo bili skromni i tada prvi put došli kod Brene. Upijali smo svaki trenutak – kaže Tanja.

Na kraju je otkrila i da ih je Lepa Brena srdačno dočekala:

– Bila je divan domaćin. Sećam se da je tada Viktor bio mali i stalno je išao za nama, voleo je da se druži sa pevačima– prisetila se Tanja.

