RAZVELA SE, PA KUPILA STAN U BEOGRADU: Ćerka Goce Božinovske nakon kraha braka promenila život iz korena, ima i novog dečka

Jelena je otkrila da je ponovo zaljubljena u novog muškarca.

Ćerka pevačice Goce Božinovske, Jelena Vučković, nedavno je saopštila da se razvela nakon 13 godina braka.

Nakon razvoda, Jelena se iz Valjeva, gde je živela, preselila u Beograd, gde je kupila stan. U tome su joj pomogli roditelji Goca Božinovska i Rade Vučković.

- Tačno je da sam kupila stan - rekla je pevačica.

Jelena Vučković nije krila koliko joj je teško bilo kada je saznala da njen suprug vodi dvostruki život, a samo dva meseca nakon toga otkriva da je ponovo zaljubljena. Iako su svi spekulisali da se vratila bivšem, ona otkriva da je u pitanju novi čovek.

- Ne radi se o bivšem suprugu. Radi se o nekome drugom. Postoji neko u mom životu, još uvek se družimo, ali mislim da je vreme da pustim nekoga da uđe u moj život. Dugo sam bila zapostavljena i sama. Iz braka sam izašla čista, ali je vreme da i ja nastavim da živim - kaže Jelena Vučković.

Jelena Vučković saznala da je muž varao tri godine

Kako je rekla, njena mama Goca Božinovska zna samo da ima nekoga, ali o detaljima ove ljubavi će joj reći kada dođe kod nje u Ameriku.

- Mama tek dolazi, pa će biti upoznata sa time. Zna nešto malo, ali videćemo u kom smeru ide sve ovo - otkrila je Jelena za Informer.

Autor: M. V.