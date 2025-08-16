PRIJA PROMENILA IME! Rešila da napravi drastičnu promenu u karijeri, ovaj podatak će mnoge iznenaditi

Malo ko zna da je imala sasvim drugačije umetničko ime

Pevačica Aleksandra Prijović, važi za jednu od najaktuelnijih pevačica mlađe generacije, a njeni sami počeci intrigiraju mnoge.

Pevačica se proslavila učešćem u jednom muzičkom takmičenju, a od tada njen put se razvio i mnogo se razlikuje od samih početaka.

Malo ko zna da je imala sasvim drugačije umetničko ime na samom početku karijere. Naime, Aleksandru Prijović smo upoznali tokom takmičenja, međutim, niko ne zna da ona peva od 14. godine.

Aleksandra se kao 14-godišnjakinja, na nagovor kompozitora, predstavljala kao Any Prijović, ali je jako brzo odustala od ovog pseudonima i opredelila se za ime dato na rođenju.

- Taj nadimak mi je dao Mića Nikolić, koji mi je tada i uradio dve pesme kada sam imala 14 godina - ispričala je svojevremeno Prijovićeva u emisiji "Amidži šou".

Autor: M. V.