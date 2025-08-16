PROMENIO ŽIVOT IZ KORENA! Bivši muž Ivane Španović nakon razvoda napustio Srbiju i posvetio se karijeri, evo gde danas živi

Odmah nakon razvoda se preslio u Dubai

Za tri meseca će Marko Vuleta napuniti 31 godinu, a 30. je dočekao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Vuleta je stekao veliku popularnost kao fitnes instruktor, ali i zbog braka sa Ivanom Španović koji je trajao od 2021. do 2023. godine.

Marko Vuleta se, čim se razveo, preselio u Dubai, gde je počeo da radi. Na društvenoj mreži Instagram ima blizu 90.000 pratilaca

- Definitivno najuzbudljivija godina. Počinjem ispočetka u novoj zemlji, osnivam nove kompanije, novi ljudi, izazovi sa kojima nikad nisam imao priliku da se sučim. Sve u svemu, mnogo uzbudljivih prilika za rast, izgradnju karaktera i puno pozivinih ljudi. Zahvalan sam za sve - poručio je Vuleta za 30. rođendan.

Nakon toga se nije puno oglašavao - samo dve objave je imao i na obe je prikazao sebe na plaži.

Najbolja srpska atletičarka je, podsetimo, u septembru 2021. godine stala na "ludi kamen" i udala se za svog partnera Marka Vuletu. Venčanje je bilo na otvorenom, na ranču u Umčarima nadomak Beograda u bajkovitom ambijentu.

Ivana i Marko su tokom braka živeli u prelepom domu u Novom Sadu.

Autor: M. V.