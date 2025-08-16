IŠLA MI JE NA ŽIVCE: Bosanac priznao da je sabotirao Anu Bekutu! Komponovao joj pesmu, pa se nadao da NEĆE POSTATI HIT

Ana Bekuta obeležiće 40 godina karijere koncertima u Sava Centru koji će se održati 6. i 7. septembra, a tokom pet decenija profesionalnog rada prošla je kroz situacije koje su danas mnogima neverovatne.

Naime, Dragan Stojković Bosanac svojevremeno je želeo da joj „zabiberi“ karijeru, nakon što je došla kod njega u studio puna samopouzdanja. On je ispričao kako nije verovao u pesmu koja se Ani dopala, te joj je namerno napravio komplikovan foršpil koji je kasnije postao pravi izazov za muzičare.

Dragan je priznao kako mu je Bekuta tada „stala na žulj“, pa je odlučio da joj postavi težak zadatak koji je priželjkivao da neće savladati.

-Ima jedna pesma koja je postala hit, a meni je Ana Bekuta toliko išla na živce kada je došla i rekla: „E, ovo je prava pesma!“. Bio sam nakrivo nasađen u tom trenutku i napravim uvod za pesmu, takozvani foršpil da ga ja sada ne znam odsvirati, samo da ga zakukuljim da ne postane hit. Obično biva „Daj napravi taj uvod da svi mogu da odsviraju“ – ispričao je Boske, otkrivši da se radi o pesmi „Rano moja“, ogromnom hitu Ane Bekute.

Od kad je prvi put počeo da aranžira i producira, Bosanac ima isti princip rada koji nije menjao do dana današnjeg.

-Jedna pesma, jedan termin. To i danas radim. Ja produciram pesme onako kako bih ja voleo da pevam i mogu sve da otpevam samo u falsetu i uradim dobru pripremu. Pevač kada dođe u studio on je spreman. Ali počinje zamor. Sećam se kada smo snimali prvu ploču Bekuti, došla je „napucana“, ja kažem: „Pusti je da otpeva celu ploču, pa ćemo sutra nastaviti“. Kada je Ana završila i pitala da li smo završili, ja kažem: „Gotovo, za danas“. I posle smo snimali osam pesama osam dana – istakao je Bosanac.

