Uskoro će se njih dve naći u dobro poznatim crvenim stolicama!
Pevačica Zorica Brunclik i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš našalili su se da bi od javnih ličnosti u svinger klubu voleli da sretnu ni manje ni više nego Jelenu Karleušu.
Nakon što je Karleuša potpisala ugovor sa direktorom i vlasnikom Pink Media Grupe Željkom Mitrovićem i uskoro će, zajedno sa Brunclikovom, postati članica žirija "Pinkovih zvezda", Jelenin i Zoričin odnos ponovo je došao u centar pažnje.
Iako su se ranije prepucavale preko medija, izjava koju je folkerka dala u emisiji "Amidži šou" i dan-danas se pamti.
- Koju javnu ličnost biste voleli da sretnete u svinger klubu? -pitao je tada Ognjen Amidžić.
- Jelenu Karleušu! Otresao bi je Kemiš kao trešnju. Evo, Zlata je svedok. Mada i ja bih -kao iz topa odgovorila je Zorica.
Kemiš se na ove Zoričine reči nasmejao, pa poručio:
- Da se ne lažemo -rekao je kratko.
Zoričina šala nasmejala je sve prisutne u studiju, a komentari na društvenim mrežama samo se nižu.
Podsetimo, Jelena je juče potpisala ugovor za novu sezonu Pinkovih zvezda, a Karleušina koleginica Zorica je isto učinila malo pre nje. Kako će izgledati susret pevačica, posebno nakon ovih izjava ostaje nam da ispratimo u novoj sezoni najvećeg muzičkog takmičenja u ovom delu evrope.
Autor: M. V.