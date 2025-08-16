BIĆE ŽESTOKO! Ovo je šok izjava Zorice Brunclik o Jeleni Karleuši: Kako će posle ovoga zajedno sedeti u žiriju Pinkovih zvezda? SVI ČEKAJU NJIHOV SUSRET

Uskoro će se njih dve naći u dobro poznatim crvenim stolicama!

Pevačica Zorica Brunclik i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš našalili su se da bi od javnih ličnosti u svinger klubu voleli da sretnu ni manje ni više nego Jelenu Karleušu.

Nakon što je Karleuša potpisala ugovor sa direktorom i vlasnikom Pink Media Grupe Željkom Mitrovićem i uskoro će, zajedno sa Brunclikovom, postati članica žirija "Pinkovih zvezda", Jelenin i Zoričin odnos ponovo je došao u centar pažnje.

Iako su se ranije prepucavale preko medija, izjava koju je folkerka dala u emisiji "Amidži šou" i dan-danas se pamti.

- Koju javnu ličnost biste voleli da sretnete u svinger klubu? -pitao je tada Ognjen Amidžić.

- Jelenu Karleušu! Otresao bi je Kemiš kao trešnju. Evo, Zlata je svedok. Mada i ja bih -kao iz topa odgovorila je Zorica.

Kemiš se na ove Zoričine reči nasmejao, pa poručio:

- Da se ne lažemo -rekao je kratko.

Zoričina šala nasmejala je sve prisutne u studiju, a komentari na društvenim mrežama samo se nižu.

Podsetimo, Jelena je juče potpisala ugovor za novu sezonu Pinkovih zvezda, a Karleušina koleginica Zorica je isto učinila malo pre nje. Kako će izgledati susret pevačica, posebno nakon ovih izjava ostaje nam da ispratimo u novoj sezoni najvećeg muzičkog takmičenja u ovom delu evrope.

Autor: M. V.