NE MENJAM PELENE, MISLIM DA MAJKA TREBA DA... Uroš Živković progovorio o roditeljstvu i privatnom biznisu! Pevanje mu nije jedini izvor prihoda

Živković je otkrio i da planira da započne privatni biznis.

Pevač Uroš Živković živi život pravog boema, ali ga je dolazak naslednika potpuno promenio, sada je posvećen porodici i kako kaže, manje izlazi. On je otkrio koliko mu prija uloga roditelja, ali i da li pomaže supruzi oko bebe i menja pelene.

- Manje idem u kafanu (smeh). Ne menjam pelene, izbegavam. Menjao sam baš pre neki dan, supruga je otišla na neki tretman i Lazar i ja smo ostali kod kuće. Dete se ukakilo i počelo da plače. Kako tata da pusti dete da plače? Presvukao sam ga. Nije to nikakva filozofija - kaže pevač i otkriva da li u njihovom domu postoji podela poslova:

- Mislim da majka treba da radi te neke stvari oko deteta, ja sam tu da pomognem, a ona je glavna za sve kada su dete i kuća u pitanju. Ima dosta obaveza oko bebe, ja pomognem oko kuće, ali ona dobro balansira i organizuje vreme. Kapa dole.

Tokom intervjua Uroša je pozvala supruga, a on ju je ljubazno zamolio da pričeka, a potom i progovorio o bebi, ali i tome koliko ga je uloga oca promenila:

- Izvini gospođo, dajem trenutno intervju, izaći ćeš na televiziji. Bebac je super, za poželeti. Ja sam samoinicijativno poželeo da se bavim muzikom, niko iz moje porodice nema iskustva sa muzikom kao poslom. Ono što su moji roditelji meni dali jeste da sam ja uspavljivan uz narodnjake, a ne sa pesmama “Mali paradajz” - kaže on i dodaje:

- Smatram da sam odrastao, odvojio sam se od porodice, svoj sam čovek, gledam da ne obrukam svoje roditelje. Nije teško biti u kafani, ima poroka svugde, nije samo u kafani. Mislim da je jako bitan krug ljudi koji vas okružuje. Sve zavisi kako ste odrasli i šta nosiš iz kuće. Ne kažu za džabe “mladi, pa ludi”. Nekad sam tri dana radio, a četiri izlazio, danas sam se promenio. Sve to dođe i prođe, vidiš šta valja, a šta ne.

Postojali su navodi da je Uroš bacio oko na jednu jahtu, te da je spremio i kaparu za nju, a kako pevač kaže, to mu je jedna od želja, ali ne i prioritet.

- Bože zdravlja, iz vaših usta u Božje uši. To mi je neka potencijalna želja, ali mi nije prioritet. Nisam još dao kaparu.

Situacija na estradi nije na zavidnom nivou, kaže Živković, a na pitanje da li u muzici ima novca, on je u svom maniru rekao:

- Ma jok, mi radimo iz ljubavi prema novcu (smeh). Nije sjajna situacija na estradi. Mnogi su zavrnuli slavine, mislim da je muzika nešto što leči u svakom trenutku. Negde je dobro, negde nije - kaže on.

Živković je otkrio i da li planira da započne i neki privatni biznis.

- Bavim se ugostiteljstvom, suvlasnik sam kafane, imam u planu da rentam svoju jahtu. Možda bih nešto u svojstvu ugostiteljstva nastavio. Kada bih ulagao neki novac, verovatno bi to bilo tamo - rekao je Uroš.

Uroš se prisetio i proslave svog punoletstva kada je kako kaže, okusio prvi put alkohol i napio se.

- Sećam se svog punoletstva, to mi je prvo ozbiljno pijanstvo u životu. Svirali su mi moji veliki prijatelji, sećam se pevali su Aleksandra Bursać i Miloš Brkić. Starno je bilo super, sećam se dobro te večeri do jednog trenutka, ali nije bilo incidenta, ali napio sam se. Valjda ja kao punoletan čovek mogu da se napijem. Sledeći put pijem za 50-i rođendan. Ja sam čovek boem, ne mogu da kažem da sam pijandura, mislim da mi ovaj posao ide od ruke jer volim muziku i kafanu, to je ambijent koji mene ispunjava i tu se osećam kao kod kuće. Svoje slobodno vreme ako nisam kod kuće provodim u kafani.

Autor: M. V.