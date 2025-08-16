AKTUELNO

Domaći

Neda Ukraden proslavila rođendan na moru: Skinula se i ponosno pokazala telo u 75. godini (FOTO)

Izvor: Blic.rs

Neda Ukraden proslavila je rođendan u krugu porodice.

Pevačica Neda Ukraden danas proslavlja 75. rođendan, a tim povodom se oglasila se na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram.com/neda.ukraden

Naime, Neda je objavila niz fotografija, a na prvoj od njih je vidimo u bikiniju i beloj košulji koja je bila otkopčana, pa je njeno telo bilo u prvom planu.

Pevačica je sa unucima oduvala svećice, a na sebi je imala belu dekoltiranu haljinu koja joj je savršeno pristajala.

Foto: Instagram.com/neda.ukraden

Danas slavim ljubav, radost i zahvalnost - Bogu i svima koji su mi pružili ljubav i podršku da se danas, sretna i okružena mojim najmilijima, radujem! Živeli - napisala je ona.

Autor: M. V.

#Estrada

#Neda Ukraden

#Rođendan

#pevačica

