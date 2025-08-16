BILA VUKOVAC, A TRPELA PSIHIČKO NASILJE: Nataša Bekvalac progovorila o najtežim trenucima iz detinjstva!

Nataša Bekvalac tokom svoje karijere stekla je armiju fanova, ali često je bila i osporavana sa čim se lavovski borila.

Nataša Bekvalac je svojevremeno otkrila kako je i tokom odrstanja imala izazovne situacija u kojima se morala da se dokazuje što joj je kasnije pomoglo kada se suočavala mnogo većim problemima.

– Bila sam zvrk! Kad se setim svog detinjstva, to je više bilo odrastanje sa Kristinom nego sa Draganom, jer je ona dosta starija od nas, pa nas se uvek ćuškala od sebe. Bila je devojka kad smo mi bile baš klinke i samo smo joj smetale, ali od nje sam mnogo toga naučila, bila mi je kao druga majka. I dan danas ima zaštitnički stav i prema meni i prema Kristini, ali ne sestrinski, nego majčinski – ispričala je svojevremeno u emisiji „Iz profila“, gde se dotakla i odrastanja uz majku koja je bila učiteljica, kao i predrasuda u školi.

Iako je bila uzorno dete, vukovac, pevala u horu, pojedini đaci, pa čak i nastavnici nisu hvalili njen trud i kreativnost, već su zasluge prepisivali njenoj majci.

– Neverovatno, ali sa takvim stvarima se susrećem i dan danas, a to su ta osuđivanja i predrasude, samo sada na mnogo višem nivou. Pa tako kad sam krenula u školu, bila sam dobar đak, jer mi je, naravno, mama učiteljica, govorili su: „Pa naravno da je skroz odlična kad joj je mama učiteljica“. To su stvari koje su me jako bolele dok sam bila dete. Jednom mi čak učiteljica nije ocenila rad i tražila da pišem ponovo pismeni iz srpskog, jer je mislila da mi je neko drugi pisao – ispričala je Nataša svojevremeno.

Autor: M. V.