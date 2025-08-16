Ovako zaista izgleda Marija Karan: Važi za jednu od najlepših glumica, a sada je skinula šminku i komentarima nema kraja (FOTO)

Srpska glumica Marija Karan više je nego aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima neretko deli trenutke iz svog privatnog života, a sada je objavila fotografiju koja je privukla pažnju njenih fanova.

Reč je o njenom potpuno prirodnom izdanju, bez trunke šminke. Iako je fokus bio na frizuri kojom se pohvalila, svi su komentarisali njen blistavi ten i lepotu, te je dobila mnoštvo komplimenata na račun svog fizičkog izgleda.

Inače, ona je u jeku popularnosti napustila Srbiju, a jednom prilikom je otkrila koliko je na nju uticao život u Americi.

- Amerika, London i svako drugo mesto gde sam živela dali su mi širinu, spremnost da prihvatim i donosim promene. Naučile su me da svaka situacija koja nam se dešava ima viši smisao i da se sve dešava se nekim razlogom koji je u tom trenutku dobar za nas. Uz pozitivan i čvrst stav, sva nova iskustva i prilike izgledaju kao blagoslov, nova ideja i šansa za dalji napredak. Prioriteti su mi i u profesionalnom i u privatnom životu da uživam i da u svakom trenutku budem prisutna. Srećna sam što mogu da budem i dobra majka i sestra, i ćerka i prijateljica, i glumica. Ispunjenje na jednom polju života čini me boljom na drugom - rekla je jednom prilikom glumica u intervjuu za "Večernje novosti".

Marija se proslavila u Srbiji kroz uloge u brojnim filmskim ostvarenjima, a talenat je pokazivala još u detinjstvu. Međutim, nju su zanimale i prirodne nauke te je po završetku osnovne škole upusala Zemunsku gimnaziju- prirodni smer. Nakon toga je studirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Autor: D.T.