NA RUCI NOSI PRAVO BOGATSTVO! Zoranin verenički prsten u vrednosti jedne garsonjere! Pašće vam vilica kad čujete cenu!

Šok!

Zorana Jovanović poznatija kao Zorannah, nedavno je izgovorila sudbonosno da svom dugogodišnjem dečku, fudbaleru Iloju Rumu.

Do veridbe je došlo u toku letovanja, a kako je sama istakla veridba na plaži je bilo nešto što je influenserka i priželjkivala.

Do veridbe je došlo u toku letovanja, a kako je sama istakla veridba na plaži je bilo nešto što je influenserka i priželjkivala.

- Bilo je mnogo pitanja koja su vezana za prsten i da li je sve bilo iznenađenje. Prsten sam ja birala. Iskreno, nikada ne bih dozvolila muškarcu da mi bira nešto što ću ja da nosim na ruci svaki dan. Druga stvar, ispostavilo se kao pravi potez, jer kada smo išli da gledamo prstenje, ja sam uvek znala šta hoću. Pre toga nikada nisam probala verenički prsten i htela sam da budem sigurna da je to to što hoću - ispričala je Zorannah u svom jutjub videu.

Prsten vrlo vredan

Na Zoraninom prstu sada blista dijamantski prsten u vrednosti od navodno 30.000 evra.

Sa druge strane, veliku pažnju je privukla i haljina u kojoj se influenserka verila.

Duga, tirkizna haljina koja se spušta do poda u elegantnom maniru izazvala je brojne pozitivne komentare.

Nedugo zatim, Jovanovićeva je svojim pratiocima ostavila i link do haljine, te smo imali priliku da vidimo da je za ovu haljinu izdvojila nešto manje od 500 evra.

Autor: S.Z.