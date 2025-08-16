ONA ZAUZIMA POSEBO MESTO U NJEGOVOM SRCU! Ognjen Amidžić progovorio o ženi koja je za njega dragocena!

Dve žene u srcu Ognjena Amidžića zauzimaju posebno mesto, njegova majka i sestra Maja.

Kroz život Ognjena Amidžića prošlo je nekoliko žena koje su u datom trenutku u njegovom srcu zauzimale posebno mesto, poput njegove prve supruge Milice, druge supruge Danijele, koja mu je podarila sina Matiju, dok sada na tronu u Ognjenovom srcu sedi Mina, njegova sadašnja supruga.

Ipak, dve žene u srcu Ognjena Amidžića zauzimaju posebno i nepromenjivo mesto, njegova majka i sestra Maja.

Sestra Ognjena Amidžića, zanosna plavuša, Maja, koja je od poznatog brata mlađa dve i po godine u javnosti se nikada ne pominje, ali u Ognjenovom srcu zauzima najvažnije mesto.

I ako se o njoj retko govori, poštujući njenu privatnost, poznato je da Maja danas ima 47 godina i da je magistar engleskog jezika.

O svom odnosu sa sestrom, voditelj je svojevremeno ovako govorio:

- Razlika između nas je dve i po godine, ali nikada se prema njoj nisam ponašao kao da sam stariji brat. Ipak, uvek smo bili u malom raskoraku, a najviše sam voleo da je iznerviram i onda da se smejem. Nije bilo velikih svađa, ali me je nekoliko puta jurila nožem… Međutim, danas smo u odličnim odnosima. Roditelji nam nisu bili strogi, ali znalo se šta je red i ko je autoritet, kao i šta se može, a šta ne, mada nas nikada nisu tukli - rekao je Ognjen jednom prilikom za Glossy.

Ognjen i Maja rano su ostali bez oca i njihova majka odgajala ih je sa mnogo posvećenosti i ljubavi, ali rana zbog gubitka nikada nije zarasla.

Ognjenov otac nastradao je 1991. godine sa svojim kolegama novinarima na Baniji, ova tragedija zauvek je obeležila život porodice Amidžić.

Progovorio o svojoj supruzi

- Ona je počela da radi kod mene, zvala me je moja kuma i drugarica i rekla mi je da ima jedna devojka koja je fantastična u svakom smislu. Imala je ponude sa nekoliko strana da radi, tako smo se upoznali. Mina me je zaista oduševila, jako brzo misli. Rekao sam i kada je došla da radi da mi nemamo puno novih lica koji rade kod nas, a koji imaju takve vrste fora i koje brzo misle – rekao je Ognjen i dodao:

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.

Autor: S.Z.