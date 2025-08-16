ZATEGNUTA KAO PRAĆKA! Bojana Rodić objavila sliku sa plaže, pa pokazala svoje isklesano telo! Mnoge bi joj pozavidele! (FOTO)

Ona se trenutno odmara na moru sa suprugom Mirkom Šijanom i njihovom decom. Porodica živi u luksuznoj vili procenjenoj na 700.000 evra u Surčinu.

Sestra Bogdane Ražnatović, Bojana Šijan majka je dvoje dece, ali je nakon porođaja uspela da vrati devojačku liniju brzinom svetlosti.

Bojana sa suprugom Mirkom Šijanom i decom boravi na moru odakle se redovno oglašava na svom Instagram profilu.

Ona je sada podelila fotografiju pre odlaska na plažu, dok je na sebi imala kupaći kostim koji je savršeno istakao njen ravan stomak. Preko grudi je ogrnula žutu maramu, a duge noge su bile u prvom planu.

Žive u vili u Surčinu

Podsetimo, pevačica Goca Božinovska živi u vili u Surčinu sa svojim sinom Mirkom, snajkom Bojanom i unucima.

Velelepno izdanje gde uživa poznata pevačica sa svojom porodicom procenjuje se na 700.000 evra.

Kuća je izuzetno skupoceno opremljena i u njoj preovlađuje stilski nameštaj. Unutrašnjost vile je lepo opremljena, a ona je opasana velikim zidinama.

- Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju. Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem. Što bi rekla moja ujna: "U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci." E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lepo - izjavila je pevačica jednom prilikom.

Autor: S.Z.