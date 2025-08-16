ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Rea optužila Luksa da joj je radio iza leđa! Do nje stigle prepiske sa DRUGOM ŽENOM! (VIDEO)

Razočarana u ljubav!

U novom izdanju emisije ''Farmeri - narod pita'', gosti voditeljke Mine Vrbaški bili su Andrea Rea Anđelković i Milan Runjo.

- Rea, prelepo izgledaš, kako se osećaš nanon raskida? - upitala voditeljka.

- Prelepo se osećam. Majka mi je bila najveća podrška i jeste i inače moja najveća podrška. Voljena sam od strane svoje porodice, to mi je sad najpotrebnije nakon toksičnom odnosa u kom sam bila. Bila sam u odnosu u kom je bilo čas dobro, čas loše. Pre mesec dana sam popričala sa majkom o svemu, ona mi je rekla da moram da radim na sebi, jer je to bilo neophodno. Ja sam bila ta koja je govorila mesec dana unazad da je raskrstila sa njim(Luksom), a juče čujem s te strane da smo mi zvanično raskinuli tek sad - rekla je Rea.

- Kako komentarišeš raskid Ree i Luksa? - upitala je voditeljka.

- Znao sam da to neće ići, ali nisam želeo da komentarišem to i da se mešam.

- Da li možemo da očekujemo Luksovo i tvoje pomirenje?

- Ne, ne postoji. On mene, pre svega nije dovoljno voleo. Istina je da mi je donosio lizalice, ja želim pažnju. To nije toliko strašno, koliko je strašno to što on s pedeset godina izlazi i banči do jutra. Zamerila sam mu jer se snimao sa nekim devojkama, on je tvrdio da su mu to drugarice. Iznenadio me je trenutak kad mi je jedna od njih napisala poruku i prosledila mi njihove prepiske. On je njoj odgovorio na stori, šta dalje da kažem? - kazala je Rea.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.