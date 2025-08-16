AKTUELNO

Domaći

OD STJUARDA DO DIREKTORA: Bivši muž Verice Rakočević i otac Elene Karaman izgradio zavidnu karijeru, a bio je brutalan frajer u mladosti (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Verica Rakočević progovorila o prvom suprugu i otkrila u kakvom su odnosu.

Modna kreatorka Verica Rakočević ima troje dece, a jedina koja je poznata javnosti je njena ćerka Elena koja je bila udata za Jugoslava Karića.

pročitajte još

PROŠLOG LETA KAMPOVALI, A SAD NOVA AVANTURA: Evo gde su Verica Rakočević i Veljko Kuzmanović otišli na odmor! (FOTO)

Verica Rakočević već duže vreme uživa u srećnom braku sa svojim 35 godina mlađim suprugom Veljkom Kuzmančevićem i to im ne predstavlja problem da im u braku cvetaju ruže.

Foto: Instagram.com

Pre nego što je upoznala kompozitora, Verica je bila u braku sa Boranom Karamanom, s kojim je dobila ćerku Elenu, a potom sa Zoranom Rakočevićem, s kojim ima ćerku Milenu i sina Miodraga.

Boran je, inače, bivši stjuard, koji danas živi i radi u Londonu, gde je direktor jedne kompanije, a mediji su pre izvesnog vremena pisali da se Verica odlično slaže s njim.

- Mi se ne družimo, nemamo potrebe, prosto ne vidim da bi bilo i prirodno da se družimo, ali je prirodno i civilizovano da razgovaramo i poštujemo i uvažavamo jedni druge. On je bio najlepši stjuard na aerodromu u Beogradu. Čuveni Boran Karaman, poznat po svojoj lepoti. Sa njim je sada Dario, Elenin brat po ocu, koji je kao moje dete - rekla je Rakočevićeva jednom prilikom.

- Život nam je podvojen između Beograda i Londona gde mi živi otac, a ja pored našeg imam i englesko državljanstvo - rekla je svojevremeno Elena u intervjuu za "Story".

Foto: TV Pink Printscreen

- Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predložio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo - otkrila je, Verica svojevremeno u emisiji „Venčanje od A do Da“ malo poznat podatak kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.

pročitajte još

ŠOK I NEVERICA: Aleksandra prebledela zbog svojih uspomena! Takmičari saznali kako izgleda Uroš, vruće scene sa Ivanom frapirale sve! (VIDEO)

Autor: N.Panić

#Elena Karaman

#Verica Rakočević

#Zgodna

#Zoran Rakočević

#modna kreatorka

#razvod braka

POVEZANE VESTI

Domaći

'MEDO MOJ...' Slavlje u domu Verice Rakočević, emotivnom porukom se JAVNO obratila svom 35 godina mlađem suprugu Veljku! (FOTO)

Domaći

AKO VELJKO BUDE TO POŽELEO, RAZVEŠĆEMO SE! Verica Rakočević i njen muž pre braka sklopili dogovor: Koliko će naša sreća trajati, samo Bog zna...

Domaći

Razvešćemo se: Verica Rakočević i njen suprug pre braka sklopili dogovor, a zbog jedne stvari sve može pasti u vodu

Domaći

Evo u kakvim je odnosima Ana Radulović sa BIVŠIM SUPRUGOM: Obelodanila DETALJE osam meseci nakon razvoda

Domaći

'MOJ MUŽ IMA PLATU 40.000 DINARA' Komšije Verice Rakočević otkrile da je kuću stavila pod HIPOTEKU, a evo kako kreatorka priča o njihovim finansijama!

Domaći

Isplivale privatne fotke muža Verice Rakočević: U braku je sa 35 godina starijom, a grli ga ova poznata glumica (FOTO)