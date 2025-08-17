Maja Nikolić neprepoznatljiva: Spalila kosu blajhanjem i otišla na hemijsko šišanje, sada nosi MUŠKU FRIZURU! (FOTO)

Maja Nikolić je poznata po zanosnim oblinama i jakom vokalu, a u poslednje vreme i po promenama frizure! Međutim, sada nemamo baš neke najlepše vesti!

Ona je sada rešila da nas ponovo sve šokira promenom.

Budući da je već godinama znamo kao platinastu plavušu, ona se nedavno odlučila za promenu koju mnogi nisu očekivali - Maja je postala crvenokosa, ali to nije bilo to, te se ponovo vratila u plavu, a onda je krenuo haos..

Kako Espreso saznaje od izvora bliskog pevačici, Maja je imala hemijsko šišanje! Svaka plavuša zna da je to pravi pakao, a tog pakla se žene najviše i plaše, jer tu zaista nema pravila i šteta može biti velika!

Kako prenose izvor, vlasi su joj se toliko oštetile da je došlo do takozvanog „hemijskog šišanja“, kada kosa jednostavno puca i opada zbog prejakih preparata, blajhanja... Njoj se crvena kosa navodno nije svidela, a onda je došao i pakao sa frizurom i kvalitetom dlake!

Izvor za Espreso je otkrio šta se tačno desilo.

- Svi znaju Majče kao plavušu, a kad se takmičila na PZE, preterala je sa blajhanjem, nadogradnjom kose... Onda se kosa uništila i po preporuci se ofarvbala u crveno i skratila kosu na paž. Međutim, njoj se nije svidelo, to nije ona. Opet je otišla kod frizera, i izblajhala se... a onda je ja mislim imala "hemijsko šišanje", sve je propalo. Maja je bila očajna kada je shvatila da joj je kosa potpuno propala, ali je brzo skupila hrabrost i rekla: "Seci sve!" Ona nikada nije rob svog izgleda, bitno joj je zdravlje i energija, a kosa će ionako ponovo porasti", rekao je izvor blizak Maji za Espreso.

Maja se zato odlučila na drastičan potez kad je videla šta se dešava i skroz je skratila kosu. Iako je poznata po hrabrosti da menja imidž, ovo je samo vraćanje u dobra stara vremena kada je furala "mušku frizuru" i bila najjača mačka u Beogradu!

Publika već komentariše da joj nova frizura odlično stoji, bez obzira na sve, ali i da mora da prikoči sa farbanjem jer će ostati ćelava, a Maja još jednom pokazuje da se ne plaši promena i da ume da iz svake situacije izađe sa stilom.

Maja je sad na Instagramu objavila novi reels, pa možete videti i kako izgleda sa kratkom kosom:

Hemijsko šišanje kose nije frizerska tehnika, već naziv za proces u kojem se kosa spontano lomi i skraćuje zbog ozbiljnog hemijskog oštećenja. Do ove pojave najčešće dolazi kod osoba koje kosu često tretiraju jakim hemijskim sredstvima, kao što su farbe, blanš, trajne ondulacije, keratinski tretmani i slični zahvati, posebno ako se između tretmana ne primenjuje adekvatna nega.

U takvim slučajevima, dlaka gubi vlagu, elastičnost i otpornost. Struktura vlasi postaje krhka i porozna, a zaštitni sloj dlake, kutikula i biva trajno oštećen.

Posledično, kosa počinje da puca na različitim mestima duž vlasi, često bliže temenu glave ili na sredini dlake, što rezultira neujednačenom dužinom i neurednim izgledom frizure.

Hemijsko šišanje je jasan znak da je kosi potrebna hitna pauza od daljih tretmana, kao i dubinska obnova uz pomoć kvalitetne, reparativne nege.

Autor: N.Panić