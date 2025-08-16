JELISAVETA ORAŠANIN U DRUŠTVU SRPKINJE KOJA JE BILA U CENTRU SKANDALA! Uhvaćene na Mikonosu tokom zanosnog plesa, od njihovih tela zastaje dah!

Nosila je belu haljinu koja je istakla njenu figuru. Glumica Jelisaveta Orašanin provodi se na Mikonosu uživajući u luksuznim zabavama.

Glumica Jelisaveta Orašanin trenutno uživa na Mikonosu, gde se provodi na ludoj žurki.

Jelisaveta Orašanin blistala je u uskoj, beloj haljini sa prorezom u nivou njenih savršeno isklesanih trbušnjaka.

Glumici je na žurki društvo pravila Marijana Vidović, koja se nedavno našla u centru skandala o kojem su pisali svetski mediji, kada je zajedno sa Draganom Dračom uslikana kako uživaju u noćnom životu Milana sa engleskom fudbalskom zvezdom Kajlom Vokerom.

Marijana i Dragana su tada uslikali strani mediji sa fudbalerom, koji je bio na pozajmici u italijanskom velikanu Milanu, samo 24 sata nakon što je njegova supruga, 32-godišnja Eni Kilner, posetila svog muža u Italiji, pisao je "San".

Vrelim fotkama u kupaćem zapalila mreže

Glumica svojim fotografijama u kupaćem je zapalila mreže, a nedavno je otkrila kako održava vitku liniju.

- Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine - rekla je jednom prilikom Jelisaveta i dodala:

- Naravno, i deca su moja teretana. Moji privatni treneri. Bukvalno, jer ne sedam. Svakako i to utiče na kilažu.

