Unuka kraljice Elizabeta ostavila svet bez teksta na svom venčanju: Zablistala u venčanici, a o jednom detalju se i dalje priča (FOTO)

Na dan svog venčanja, princeza Eugenija, unuka pokojne kraljice Elizabete II, zasenila je svet ne samo elegancijom i osmehom, već i hrabrošću. Umesto da se povinuje očekivanjima kraljevskog dresa koda i estetskih normi, odlučila je da ponosno pokaže – svoj ožiljak.

Haljina otvorenih leđa koju je nosila tog dana otkrila je vertikalni ožiljak koji se proteže duž njene kičme. U pitanju je trag operacije koju je prošla još kao dete – hirurški zahvat kojim joj je ispravljen deformitet kičme, stanje poznato kao skolioza. Umesto da ga sakrije, Eugenija ga je pokazala. Namerno. S razlogom.

Na pitanje novinara zašto nije izabrala haljinu koja bi prekrila ožiljak, odgovorila je odlučno:

- Završila sam Oksford. Odbranila sam doktorsku tezu iz tri različite oblasti. Znam pet jezika. A vi me pitate o ožiljcima i nedostacima koje imam od rođenja. Ako ste već imali zadatak da postavite takvo pitanje, trebalo je da ga prećutite. Ništa drugo. Uradila sam ovo kako bih se zahvalila zdravstvenim radnicima i ohrabrila devojke da se ne stide bilo kakvih neestetskih ožiljaka na svom telu. Vaša istinska lepota treba da bude u vašem moralu, ljudskosti i dobroti - rekla je tada princeza.

Njene reči snažno su odjeknule društvenim mrežama, a slika ožiljka na leđima postala je simbol autentičnosti, snage i borbe protiv površnih standarda lepote.

Danas je Eugenija u srećnom braku sa Džekom Bruksbenkom, s kojim ima dvoje dece. I dalje je aktivna u humanitarnom radu, posebno u oblastima vezanim za zdravlje i mentalno blagostanje mladih, a njen primer i dalje inspiriše hiljade ljudi širom sveta.

U vremenu kada su društvene mreže pune retuširanih savršenstava, princeza Eugenija izabrala je istinu. I time pokazala da prava snaga žene ne leži u skrivanju, već u prihvatanju – sebe i drugih.

Autor: N.B.