KSENIJA PAJČIN JE OVU TAJNU ODNELA U GROB! Pokojna pevačica nikad nije ispričala šta se tada zapravo desilo, a sve je OBAVIJENO VELOM MISTERIJE!

Pokojna Ksenija Pajčin 2000. godine snimila je ceo album koji nikad nije ugledao svetlost dana, i to sve zbog tadašnjeg glavnog urednika jedne izdavačke kuće koji je bio ludački zaljubljen u nju, a s kojim ona nije želela ništa više od poslovne saradnje.

Naime, kako su domaći mediji tvrdili, Ksenija je mnogo nade ulagala u projekat, s kojim bi se popela na sam estradni vrh, ali je zbog jednog čoveka njen CD zabranjen.

- Pokojna Ksenija je odmah nakon NATO bombardovanja naše zemlje snimila album, koji je za ono vreme bio nešto totalno novo. Ona je pregovarala o njegovom izdavanju sa svim tadašnjim izdavačkim kućama, pa je tako došla i do urednika jedne od najuspešnijih. Taj čovek je bio ludački zaljubljen u Kseniju, koja je tada bila jedna od najatraktivnijih pevačica na našoj sceni. On je na sve načine pokušavao da je osvoji, ali ona uopšte nije bila zainteresovana za njega. Kad ga je odbila i jasno mu stavila do znanja da s njim ne želi ništa, bio je vrlo besan, pa je rešio da joj se osveti. Pošto je bio uticajan, imao je dobre kontakte s tadašnjom vlašću i povukao je sve veze koje je imao s produkcijom i producentima koji su stajali iza tog albuma i on je zabranjen. Kako je Ksenija tada govorila prijateljima, stavljen je u fioku. Njoj je to teško palo, pa je ubrzo pobegla u Grčku. Jedan od razloga je bio i taj da se skloni od tog čoveka i njegovih pretnji. Bilo bi divno kad bi neko posthumno objavio te pesme u Ksenijinu čast - rekao je izvor za Kurir tada.

Pajčinova je snimila album koji nikad nije objavljen, svojevremeno je potvrdila i sama pokojna pevačica, ali tada nije otkrila zbog čega se to desilo.

- Karijeru sam počela u grupi Dak. Dosad sam objavila albume "Too Hot To Handle", "Sviđa mi se on", jedan je ostao u fioci zbog firme koja je stajala iza njega, "Extreme", "Sigurna" i "The best of". Trenutno radim, napisala sam dve ekstra pesme i uzimam još nekoliko - ispričala je tada Ksenija i tu tajnu ponela u grob.

16 tužnih godina bez Ksenije

Inače, danas se navršava 16 godina otkad je Ksenija ubijena. Pevačica je svirepo ubijena 16. marta 2010. godine u svom stanu u Nikšićkoj ulici u Beogradu, a ubio ju je njen tadašnji dečko, maneken Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo. Njihova beživotna tela pronašla je Ksenijina majka.

