RAT NA ESTRADI NE JENJAVA! Pevač optužio Šaka Polumentu, a onda se oglasila i koleginica, ovo niko nije očekivao

Emir Brunčević javno je optužio Šaka Polumentu za lažno opravdanje zbog izostanka sa snimanja spota

Emir Brunčević optužio je Šaka Polumentu da je dao lažno opravdanje zbog čega se nije pojavio na snimanju zajedničkog spota.

Emir je otkrio ovo u emisiji "Amidži šou", a onda se na celu priču nadovezala pevačica Jasna Šćepanović u komentarima.

- Nemoj tako Emire, opet će Šako Polumenta reći da želimo da budemo poznati preko njegovog imena" - napisala je Jasna.

Šako se oglasio nakon drame sa Emirom Brunčevićem.

