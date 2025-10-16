BIVŠI I SADAŠNJI MUŽ ZAGRLJENI! Anabela Atijas okupila najbliže, tu su i ćerke, ne zna se koja izgleda bolje, pevačici PUNO SRCE! (FOTO)

Pevačica Anabela Atijas pojavila se u javnosti sa bivšim i sadašnjim mužem.

Njen nekadašnji suprug Gagi Đogani i sadašnji muž Andrej Atijas pozirali su zagrljeni, dok na fotki koja je završila na društvenim mrežama vidimo i njene ćerke Lunu i Ninu.

Anabela je okupila porodicu, dok je jasno da između nje i bivšeg supruga nema zle krvi, uprkos turbulentnoj, zajedničkoj prošlosti.

- Porodična ljubav - piše u objavi na Instagramu.

Gagi se, inače, osvrnuo na odnos sa bratom Đoletom:

- Punim 54 godine. Đole ustane na moru u 6 sati ujutru, ima svoj ritual, to traje do uveče dok ne legne. Nikad se sa Đoletom nisam poredio i takmičio, on je moj stariji brat. Trenirali smo zajedno na moru.

- Ja kod kuće treniram, imam neke sprave. S godinama moram da pazim koje pokrete radim - rekao je on.

Nina se zaposlila u teretani

Njegova ćerka Nina zaposlila se u teretani.

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao je potom.

