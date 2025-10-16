AKTUELNO

Domaći

Sin je na probnom radu, nije zaposlen za stalno: Boban Rajović stigao na aerodrom sa naslednikom, pa otkrio da li će se baviti pevanjem

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Bez dlake na jeziku!

Bobana Rajovića smo zatekli na aerodormu sa sinom, te nam je tom prilikom otkrio da li njegov naslednik, koji ga prati svuda na nastupuma, planira u budućnosti da se bavi pevanjem.

pročitajte još

NEVEROVATNA SLIČNOST! Boban Rajović objavio fotku sa rođenom braćom, mreže se usijale: Sva trojica imaju nešto zajedničko (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Sin je sa mnom 24 sata, svuda idemo zajedno. Podrška je i asistent, moja desna ruka. On je u poslu sad, ali kao pevač ne sigurno jer je antisluhista, kad počne da peva ljudi beže, šalim se. Nije za pevanje, ali ovaj deo posla radi fenomenalno, daću mu do leta da bude na probi, pa ću ga zaposliti za stalno.

pročitajte još

Boban Rajović mrtav bolestan pod temperaturom od 39 izasao pred publiku! Njegov gest zaprepastio sve u Budvi...

- Zadovoljan sam karijerom, ali puno se radi, stalno investiram, stalno jurim trčim da bih održavao neki nivo, ali isplati se.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Boban Rajović je otkrio kako se proveo na 18. rođendanu sina Viki Miljković.

- Bilo je super, meni je drago kad me pozvu tako neke kolege. Viki i Taške su pozvali kolege sa kojima se druže, mi se družimi dugi niz godina. To je bilo glamurozno slavlje, bio sam sa ženom i sinom.

pročitajte još

BOBAN RAJOVIĆ ZAPALIO LEBANE I KUĆI PONEO NEOČEKIVAN POKLON! 'Pokidali ste i čuvajte mi…' (FOTO)

Supruga mu velika podrška

Boban često putuje, a kako kaže supruga mu je više od dve decenije najveća podrška.

- Navikla je, 25 godina je u tome. Ozbiljno je ušla u sistem, zna kad neću doći kući, kad ću doći, kad sam umoran. Prezadovoljan i hvala joj, izdržala je muški.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

#Aerodrom

#Boban Rajović

#Brak

#pevač

#sin

#supruga

POVEZANE VESTI

Domaći

Odlazim kod frizera, vraćam se, HAOS: Asmin otkrio da li se Aneli bavila PROSTITUCIJOM, pa se osvrnuo na priče da je GEJ (VIDEO)

Zadruga

'TEŠKO JOJ JE, STALNO PLAČE!' Terza odlučio da spusti loptu s Milicom nakon RASKIDA, pa otkrio da li je pomirenje moguće! (VIDEO)

Domaći

Ovo se mnogima neće svideti: Filip Đukić dao sud o svim gorućim temama iz Bele kuće, pa priznao da li je Boginja devojka sa kojom će ući u vezu! (VIDE

Domaći

DAO SVOJ SUD: Terzin brat otkrio da li smatra da će doći do njegovog pomirenja sa Sofijom, pa priznao da li se čuje sa Milicom! (VIDEO)

Domaći

ONA JE PRIJATNA PREMA NJEMU, ALI... Boginjina drugarica za Pink.rs otkrila kako gleda na njen odnos sa Filipom! Evo da li podržava njihovu potencijaln

Zadruga

Tenzija za stolom raste! Ivan sumnja u Janjuševu priču o dopisivanju sa Aneli, pa otkrio: Mislim da je samo preuveličao, ja sam bio to veče tu... (VID