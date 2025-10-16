Sin je na probnom radu, nije zaposlen za stalno: Boban Rajović stigao na aerodrom sa naslednikom, pa otkrio da li će se baviti pevanjem

Bez dlake na jeziku!

Bobana Rajovića smo zatekli na aerodormu sa sinom, te nam je tom prilikom otkrio da li njegov naslednik, koji ga prati svuda na nastupuma, planira u budućnosti da se bavi pevanjem.

- Sin je sa mnom 24 sata, svuda idemo zajedno. Podrška je i asistent, moja desna ruka. On je u poslu sad, ali kao pevač ne sigurno jer je antisluhista, kad počne da peva ljudi beže, šalim se. Nije za pevanje, ali ovaj deo posla radi fenomenalno, daću mu do leta da bude na probi, pa ću ga zaposliti za stalno.

- Zadovoljan sam karijerom, ali puno se radi, stalno investiram, stalno jurim trčim da bih održavao neki nivo, ali isplati se.

Boban Rajović je otkrio kako se proveo na 18. rođendanu sina Viki Miljković.

- Bilo je super, meni je drago kad me pozvu tako neke kolege. Viki i Taške su pozvali kolege sa kojima se druže, mi se družimi dugi niz godina. To je bilo glamurozno slavlje, bio sam sa ženom i sinom.

Supruga mu velika podrška

Boban često putuje, a kako kaže supruga mu je više od dve decenije najveća podrška.

- Navikla je, 25 godina je u tome. Ozbiljno je ušla u sistem, zna kad neću doći kući, kad ću doći, kad sam umoran. Prezadovoljan i hvala joj, izdržala je muški.

Autor: Nikola Žugić