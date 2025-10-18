AKTUELNO

Domaći

Pesma koju je posvetio supruzi mu je bila bitna: Saradnik Halida Bešlića otkriva kako je slavni pevač provorio poslednje dane u bolnici

Izvor: Alo, Foto: Pink.rs ||

Otkrio sve!

Fahrudin Pecikoza, tekstopisac i dugogodišnji prijatelj Halida Bešlića, otkrio je detalje o pesmama pevača, koje nikada nisu ugledale svetlost dana, a osvrnuo se i na to kako je nastala "Sejda".

- Sećam se da sam bio sa Halidom u bolnici. Pitao me je da li sam čuo od Milija i da li je "Sejda" miksovana. Rekao sam mu da jeste. Rekao je: "hajde da je sviramo". I tako smo odlučili, da je sviramo i da napravimo video od studijskih snimaka - prisetio se Pecikoza.

Foto: E-Stock/ZipaPhoto

Pesma "Sejda" ugledala je svetlost dana neposredno pre smrti Halida Bešlića, posvećena njegovoj supruzi, njegovoj velikoj ljubavi. Upoznali su se u vreme kada je Bešlić snimao svoj prvi singl. Pecikoza je rekao da je to Halidova priča koju je zapisao družeći se sa njima.

- Bio sam sa Halidom svaki dan kada je bio u Sarajevu. Išli smo zajedno na izlete. Tako sam slušao Sejdu i Halida, zanimalo me je kako su se upoznali, i jednostavno sam zapisao neke stvari koje mi je rekao i pretvorio ih u tekstove pesama - rekao je tekstopisac.

Foto: Pink.rs

Pecikoza ističe da postoje pesme sa Samirom Kadirićem, njegovim producentom, harmonikašem i kompozitorom.

- Halid je pripremao novi album. Dok je bio u bolnici, zvao je svaki dan da pita kako stvari idu, prerađivao je aranžmane sa Samirom. Snimio je mnogo pesama, hvala Bogu - rekao je Pecikoza, ističući da ove pesme ne smeju ostati skrivene, jer je to bila Halidova želja.

- Napravio je prelepe pesme koje su bile potpuno otpevane, ali su čekale prateće vokale. I biće snimljene. Želja svih nas je da ugledaju svetlost dana – kaže Pecikoza.

Na pitanje po čemu će pamtiti Halida, Pecikoza kaže da su ljudi već rekli po čemu će ga pamtiti.

- Halida pamtim po njegovoj originalnoj duhovitosti, brzom razmišljanju i kratkim odgovorima. Halida pamtim po takvom… kako bih rekao… Sve je govorio na drugačiji način, sve je bilo u njegovoj humorističkoj metafori. Halid je bio "ambasador osmeha" - sa ponosom Pecikozovog odgovora koji je bio veliki deo svakodnevice legendarnog i neponovljivog Halida Bešlića.

Autor: N.B.

#Halid Bešlić

#Smrt

#pevač

#saradnik

POVEZANE VESTI

Domaći

Svestan je da je ozbiljna situacija: Pevač posetio Halida Bešlića, otkrio u kakvom je stanju

Domaći

Ovaj pevač je unuk Halida Bešlića: Njegova prijateljica otkrila ISTINU!

Domaći

IMA PRIVATNU PLAŽU U CRNOJ GORI! Pevač (45) priznao kako se baškari na primorju, pa otkrio da li je PUKLA SEZONA!

Domaći

Evo šta je sa Halidovom suprugom trenutno: U bolnici bila u sobi do Bešlića

Domaći

'PUSTIO SAM BRKOVE ZBOG NJEGA!' Pevač progovorio o detaljima iz mladosti pa otkrio da mu je Kojić bio IDOL! ''U vojsci su me zvali Keba!''

Domaći

OVO JE ZADNJI NASTUP HALIDA BEŠLIĆA! Pevač sve predosetio, pa se potresnim rečima obratio publici (VIDEO)