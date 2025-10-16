AKTUELNO

Nadežda Biljić boluje od NEIZLEČIVE BOLESTI! Slučajno je otkrila simptome, šećer u krvi bio joj je 28,9! Kobne posledice izbegla za dlaku

Izvor: Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nadežda Biljić ima šećer

Pevačica Nadežda Biljić zbog zdravstvenog problema morala je da promeni svoj život iz korena, a javno je otkrila sa knedlom u grlu sa čime tačno ima problem.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Naime, Nadežda dugi niz godina boluje od dijabetesa, te je otkrila da je morala razne stvari iz svog života da promeni kako bi se simptomi što više smanjili i stavili nekako pod kontrolu.

- Život sa dijabetesom tipa 1 traži disciplinu i svakodnevnu pažnju, ali on nikada nije bio prepreka da ostvarim svoje snove. Ja sam majka, supruga i pevačica, i uprkos svim izazovima, na scenu izlazim sa istom snagom, strašću i energijom kao i uvek.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Inače, svojevremeno je ispričala da je za dijagnozu saznala slučajno, pa je odmah primenila mere.

- Vukla sam to mesec i po dana, osećala sam se čudno, a sreća u nesreći je što je moj brat dijabetičar pa je imao aparat, pa sam izmerila šećer i bocnula sam se dva tri puta i mislili smo da se aparat pokvario jer sam imala šećer 29,8. Bola sam se 4, 5 puta na dan, a sada je to malo bolje - rekla je u emisiji "Grand magazin".

Autor: M. V.

